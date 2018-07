HOROSKOP na CELÉ LETO: Barani budú oživovať milostný život a romantika hrá prvé husle aj u Váh

Baran 21. 3. – 21. 4.

Láska: Leto je výbornou príležitosťou na oživenie vášho milostného života. V tomto období ste menej nervózni, viete si ľahšie nájsť čas a venovať sa milovanej osobe. Vaše leto bude báječné, prežijete veľmi krásnu lásku a ak ste single, niekoho dostatočne zaujmete a potom sa i jednoduché priateľstvo môže zmeniť na lásku okorenenú romantikou i vášňou. Letné mesiace vám všetkým nesú veľa pozitív a túžby zostať spolu.

Zdravie: Denne by ste mali aspoň hodinu venovať starostlivosti o telo a myseľ. Vaše myšlienky, duševné vyčerpanie a stres z práce vám nedávajú dostatok príležitostí na odpočinok. V lete sa vám určite podarí nájsť spôsob, ako relaxovať s ľuďmi, ktorí vás milujú. Júl a august sú vynikajúce mesiace na to, aby ste prežili skvelú dovolenku. Žiada sa od vás aj opatrnosť, aby ste nezašli príliš ďaleko.

Býk 22. 4. – 20. 5.

Láska: Vaša emotívna sféra je plná pochybností a nie je pre vás ľahké obnoviť vzťah, ak tu boli konflikty. Ženy skôr v lete nájdu lepšiu harmóniu v láske, vášeň však príde neskôr. V tomto letnom období lásku možno nájsť na nových miestach a všeobecne pri cestovaní. Osamelí sa dokonca v druhej polovici leta môžu zamilovať do veľmi originálnej a zvláštnej osobnosti.

Zdravie: Oslabenú imunitu ešte z jari i stratenú energiu by ste rozhodne nemali zanedbávať a toto všetko môžete skvele obnoviť na dobrej dovolenke. Tam nepôjde ani tak o to, kde budete dovolenkovať, ale s kým budete tráviť chvíle voľna. Potrebujete dostatok času na to, aby ste úplne vyprázdnili svoju myseľ od starostí bežných dní. Vyhnite sa však extrémnej námahe.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Láska: Trochu ochromený sentiment môže priniesť isté ťažkosti v porozumení s partnerom, ktorý vám pre náročnú prácu nemôže vyjadriť všetku svoju náklonnosť. Inak leto bude naozaj zábavné, ale i vášnivé a aj osamelé srdcia sa stretnú s perfektnou osobou, s ktorou budú tráviť veľa spoločného času. Letné lásky sú pre vás naozaj veľmi pozitívne a môžu pokračovať dlhý čas. Vaše srdce sa v lete vie určite rozhodovať správne.

Zdravie: Môžete viac pociťovať únavu, pod ktorú sa podpísalo pracovné nasadenie uplynulých mesiacov. To by malo byť signálom na oddych, inak nechuť budete pociťovať čoraz častejšie. Mali by ste sa pokúsiť nájsť primeranú rovnováhu medzi prácou a odpočinkom, inak si leto môžete sami pokaziť. Zdravie podporíte dobrým a dostatočne dlhým spánkom a odpustiť si treba i nočné letné žúry.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Láska: Pod zložitú jar v láske sa podpísal pracovný stres a povinnosti. Ak sa od toho neoslobodíte, leto v tom bude pokračovať. Milujúci partner, zdá sa, nerozumie vášmu emocionálnemu chladu. Sentiment áno, len nie povrchný. Iba úprimnosť a vysvetľujúce rozhovory sú liekom na lásku, ktorá potom v lete dostatočne ožije, najmä ak si naplánujete spoločnú dovolenku s vypnutým telefónom. Pre vás láska v letných mesiacoch nie je prioritou.

Zdravie: Zdravie vás v lete nesklame, ak sa budete dostatočne venovať obľúbeným športovým aktivitám ako napr. plávanie, dlhšie prechádzky alebo turistika či bicyklovanie. Mali by ste sa vyhýbať i jedlám, ktoré podporujú rôzne alergie. Dlhé cestovanie nie je pre vás vhodné a pri športoch buďte opatrní, aby ste sa dobrovoľne nevystavili nepríjemným úrazom a zlomeninám.

Lev 23. 7. – 23. 8.

Láska: Letom sa pre vás začína vynikajúce obdobie milostného života. Dokonca i v tom prípade, ak ste nedávno ukončili starý vzťah, máte skvelé šance stretnúť sa s novou láskou, ktorá vám rýchlejšie vylieči zlomené srdce a umožní vám prežiť krásne chvíle plné príjemných pocitov a erotiky. Zadaní po jarných búrkach prešli životnou skúškou a leto vzťah zlepšuje. Po lete všeobecne urobíte vážne vzťahové rozhodnutia v tom pozitívnom zmysle.

Zdravie: V otázke zdravia stavte na prevenciu a zdravú stravu, ktorá vám dodá energiu na dobrú kondíciu. Leto vám umožní byť viac pokojným a užívať si veľa hodín relaxu, preferujte loptové športy, plávanie a turistiku, s namáhavým športom to však netreba preháňať. Dôsledne si kontrolujte pitný režim.

Panna 24. 8. – 23. 9.

Láska: Nemusíte sa obávať, ak váš milostný život zabŕdol do vôd rutiny. Mesiac lásky si môžete zopakovať kedykoľvek a leto je tiež vhodným obdobím na romantiku a horúcejšie vyznania. To vás potom posunie bližšie k vášni a zmyselnosti. Single Panny by sa nemali vyhýbať romantickým stretnutiam, kde je veľká pravdepodobnosť, že nájdu lásku svojho života. V jeseni sa potom stabilizujú všetky nové letné vzťahy.

Zdravie: Nemali by ste podceňovať fyzickú a duševnú energiu a vaše batérie musia byť v lete dobité, inak zákonite nastúpi stres a ten nie je dobrý radca pri životných rozhodovaniach. Úspech je síce dôležitý, ale dobré zdravie je nevyhnutné. Všeličo môžete v oblasti zdravia zlepšiť pri dobrej kondícii. Prospeje vám plávanie, dýchacie cvičenia veľa prechádzok a doprajte si častejšie aj masáže.

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Láska: Zložte si ružové okuliare vždy, ak vám partner čokoľvek sľubuje, pretože v lete nastáva čas skutkov. Inak riskujete ruinovanie citov a hádky na každom rohu. Romantika bude hrať prvé husle a dokonca i osamelí sa zrazu ocitnú na zaujímavých stretnutiach. Tieto nové vzťahy však budú musieť prejsť ešte dôležitou skúšobnou fázou. Láske sa nebráňte ani v tom prípade, ak vám v minulosti priniesla boľavé sklamania.

Zdravie: Dobrú kondíciu oslabil stres a leto to tiež nemusí vylepšiť. Nebude pre vás ľahké získať potrebnú silu na každý deň. Hladina energie bude nižšia u starších osôb a svoju pozornosť by mali sústrediť na zdravie kostí a dostatočný prísun vápnika s vitamínom D. Prospejú vám i naťahovacie cvičenia na chrbticu, ktorá je oslabená starosťami ešte z jari. Vítaná je dovolenka na horách. V zdraví nepodceňujte žiadne príznaky reči tela.

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Láska: Leto je pre vás krásne všeobecne, sentiment tiež nebude chýbať. Naplánujte si čo najviac aktivít s tými, ktorých milujete. Je možné, že koncom leta urobíte zásadné rozhodnutia v láske a vzťah spečatíte, začnete sa obzerať po novom domove. Ak je vaše srdce ešte osamelé, využite letné stretnutia, na ktorých viete nájsť lásku svojho života. Nové priateľstvo nepodceňujte, jeho budúcnosť môže byť krásnou láskou. Vaše rodinné vzťahy zaznamenajú citeľné zlepšenie.

Zdravie: Ak neholdujete nezdravému jedlu a pijete dostatok čistej vody, zdravie by vás nemalo ničím nepríjemným prekvapiť. Športovými aktivitami primeranými veku zdravie ešte viac podporíte a mali by ste si udržať vysokú hladinu energie. Záver leta bude pre vás pracovne hektickejší a reálne preverí vašu fyzickú základňu. V lete si ľahko dokážete obnoviť stratenú energiu a to vás napĺňa potrebným optimizmom.

Strelec 23. 11. – 21. 12

Láska: Po jarných vzťahových krízach sa leto konečne nad vami zmiluje a v láske vám vynahradí všetko, čo vám jar ukradla. Viac si začnete vážiť seba i svojho partnera, uvedomíte si, že máte veľa spoločného. Osamelé srdcia sa môžu oddať krásnym stretnutiam a nové priateľstvo sa bez osobitných problémov vie stať láskou za podmienky obojstrannej úprimnosti. Svoje city si však chráňte a nezaškodí vám aj menšia dôverčivosť, tak sa vyhnete sklamaniam a lichotníkom.

Zdravie: Ak vás sužovala nejaká diagnóza, leto vám podáva silnú pomocnú ruku v jej liečení. Jar síce oslabila telo a myseľ, chýbal i optimizmus. Leto vám dodá potrebnú energiu a vráti úsmev do tváre. Vyhýbať by ste sa však mali niektorým alergénom. Za tým je cielená snaha lepšie poznať samého seba a porozumieť reči svojho tela, ale aj dostatočná dávka vnútornej sily, aby ste zbytočne nepodľahli zdraviu škodlivým chúťkam.

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Láska: Leto je pre vás veľmi pekné. Platí to pre zadaných i nezadaných. Preto by ste svoje myšlienky hlboko ponorené do práce mali začať korigovať a dopriať si radosti leta plnými dúškami. Je možné, že mnohí z vás budú chcieť urobiť dôležitý krok vo svojom vzťahovom živote. Nezadaní v lete môžu stretnúť s osobou, pri ktorej vaše srdce bude biť omnoho rýchlejšie. Musíte si však predtým dopriať oddych a potom sa nebáť vyskúšať si nové a príjemné emócie.

Zdravie: Množstvo síl ste minuli v jarnom období a vaše telo vám dáva signál únavou, že aj ono potrebuje kvalitnú regeneráciu, ak chcete v práci napredovať. Musíte viac odpočívať a nepodceňovať múdrosť svojho tela. Pomôže vám bicykel, vodné športy, mladší si môžu dopriať aj niektoré adrenalínové aktivity. Nezabúdajte občas zájsť na masáž a vaše telo sa vám určite poďakuje a odmení vás pevným zdravím.

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Láska: V tejto dôležitej životnej sfére leto zastaví stresy a vyčistí vaše emócie. Predtým však ešte prejdete dôležitým vzťahovým testom a vďaka nemu zistíte, čo vo vzťahu potrebujete a čo ste len predstierali. Nezadaní by mali prehodnotiť svoj sklon k ľahkým flirtom a skúmať, či za tým nie je len strach z vážnejšieho zväzku. Dôležité životné zmeny, ktorými prechádzate, môžu byť tiež dôvodom, že ste na solídny vzťah ešte nedozreli a to i napriek veku.

Zdravie: Nízka hladina energie a horšia nálada sa ľahko podpíšu pod nestabilné zdravie. Imunita je oslabená, a preto by ste sa prioritne mali venovať jej zvýšeniu. Začnite otužovaním pomocou striedavej sprchy, potom pridajte saunu a pravidelné prechádzky v každom počasí. Kto neholduje športom, tomu pomôže tanec a hudba. Ak to zanedbáte, koledujete si o vznik vážnejších zdravotných problémov a najviac oslabený bude nervový systém.

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Láska: Leto je najlepším obdobím vášho milostného života. Ak zatiaľ nežijete spolu so svojím partnerom, práve leto je skvelé na to, aby ste sa definitívne rozhodli pre spoločný život. Single Ryby sa ľahšie zoznámia, ak neostanú doma zasnívané pri četovaní. Musíte ísť jednoznačne von a navštevovať nové miesta, pretože láska sa môže kedykoľvek a kdekoľvek narodiť. Uprednostnite cestovanie, návštevy múzeí, zájdite si na vernisáž. Všetky Ryby sa v lete stávajú neodolateľné a ak ste vo vzťahu, spoločná vášeň sa bude stupňovať.

Zdravie: Dobrá fyzická kondícia sa ukázala na jar. Každý slnečný deň vám pridáva optimizmus, dobrú náladu, ale i nápady. V lete si tiež musíte nájsť čas pre seba, nezanedbávať odpočinok a urobiť si častejšie pekný výlet s priateľmi alebo s partnerom. Plávanie a horská turistika dokonale osviežia vaše telo i myseľ. V opačnom prípade s príchodom jesene zaznamenáte výraznejší pokles energie.