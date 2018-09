HOROSKOP od 05.09.2018 do 11.09.2018: BARANI dozviete sa dôležitú správu, BLÍŽENCI čaká vás niečo mimoriadne

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Zatiaľ ste boli usilovní i obratní, pôsobili ste dojmom spoľahlivého a stáleho človeka. Teraz však začínate preháňať, správať sa nepružne a tvrdohlavo. Treba si uvedomiť, že takto sa určite nepohnete z miesta a dokonca môžete aj o čosi z toho, čo sa vám doteraz podarilo, prísť.

Motto týždňa: „Dnešné rozhodnutie je realitou zajtrajšieho dňa.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Nechali ste sa viesť túžbou po premene, raste a obnove. Ste tvoriví a chcete sa ďalej rozvíjať. Možno ste boli pri tom príliš žiadostiví, stratili ste orientáciu v tom množstve túžob, preto budete dosť prekvapení ďalším vývojom udalostí vo svojom živote.

Motto týždňa: „Pravá láska je veľký cit bez mudrovania.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Dozviete sa dôležitú správu a po nej by ste už nemali otáľať. Odvahy máte v sebe dosť, pozbierajte ju a vykročte tým smerom, kam vás ťahá srdce. Nechajte sa strhnúť a podeľte sa o svoje nadšenie i s ostatnými. Prejavte navonok všetky svoje pocity, nech sú akékoľvek. Motto týždňa: „Kde je veľká láska, tam sa dejú i zázraky.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Uzatvorte to, k čomu ste boli nezdravo pripútaní. Tá vec je už na ostrí noža a je nevyhnutné dôjsť k záveru. Kritika nič nevyrieši. Ste na dobrej duševnej úrovni, zbehlí v logike, vynachádzaví natoľko, aby ste to vyriešili triezvo. Ak budete len polemizovať, stratíte prehľad v tom, o čo tu ide.

Motto týždňa: „Úsmev je lacnejší než elektrina a dáva i viac svetla do môjho života.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Znenazdajky sa pred vami ukáže čosi mimoriadne. Máte dve možnosti, buď sa toho bez zvažovania ihneď chytíte, alebo vám spred nosa utečie tučný úlovok. Jedinci s vytrénovanou intuíciou sú vo výhode pred analyzátormi, ktorí musia všetko preskúmať z viacerých strán. Mimoriadny vplyv bude trvať krátko.

Motto týždňa: „Šťastie je cesta, nie cieľ.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Nedávna výmena názorov vás vtiahla do víru starostí. Nesnažte sa všetko dookola prehrávať vo svojej hlave, proste to prijmite. To je prvý krok k prekonaniu problémov. Nič v sebe nepotláčajte, nedokazujte svoju pravdu. Ak pravdu prestanete držať pod krk, dokáže sa rýchlo sama.

Motto týždňa: „Som milá i k nevrlým ľuďom, oni to potrebujú najviac.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Ak naznačíte svojím správaním, že ste ochotní prijať podnety a istú pomoc, potom sa vám jej aj rýchlo dostane. Tentoraz nejde o to, aby ste niečo konkrétne robili alebo prejavili vlastnú iniciatívu a chuť byť aktívnym, ale ide o vašu ochotu dať si pomôcť alebo sa nechať len tak obdarovať.

Motto týždňa: „Vždy som o trochu milšia, než je to nutné.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Zatriasla sa vám pôda pod nohami. Uvedomte si, že tento prelom bol predpokladom pohybu novým smerom, hoci to vyzerá ako katastrofa. Možno i vy sami ste hrali rolu blesku, ktorý udrel alebo rozbil neplodné väzby. Čokoľvek teraz stratíte, nebude vás to neskôr mrzieť. Dostávate viac vitality a slobody.

Motto týždňa: „Vyšším prejavom múdrosti je priznanie omylu.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Snažte sa byť svedomití, rozvážni a úprimní. Ukážte, že sa nedáte podplatiť ani strhnúť na unáhlené závery a úsudky. Svoju silu zamerajte v prospech primeraného a spravodlivého riešenia. Pritom nemusíte zradiť samého seba alebo sa predávať pod cenu, stačí poznať svoju hodnotu.

Motto týždňa: „Čoho sa nevzdám, to nikdy nestratím.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Vo svojich plánoch vidíte veľkú príležitosť dosiahnuť šťastie, bohatstvo či istoty. Vaše plány môžu byť naplnené, len musíte počítať s tým, že budete musieť vynaložiť dostatočné úsilie. Rozhodne nepoľavujte, neprestávajte v práci a čoskoro zistíte, že sa vám to vyplatí. Motto týždňa: „Môj život je zrkadlom mojich vnútorných presvedčení.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Čoskoro sa ocitnete v cieli svojich snažení. Záverečná etapa je už na dosah, no nechať sa teraz opojiť pocitom víťazstva a zabudnúť na obozretnosť by bola veľká chyba. Ktosi by vás o zaslúžené rád pripravil. Ak zvolíte múdru taktiku a prezieravosť, plody vášho úsilia budú veľmi sladké.

Motto týždňa: „Nikam sa neponáhľam, všetko má svoj čas.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Vymaňte sa z vplyvu starých zvyklostí a dôverne známeho. Všetko poprehadzujte a choďte cieľavedome a neohrozene vlastnou cestou. Všetky nepríjemnosti, vnútorné rozpory, protichodné stanoviská postupom času prekonáte. Tešte sa na všetko nové a neznáme, čo na vás čaká.

Motto týždňa: „Najmocnejší je ten, kto premôže sám seba.“