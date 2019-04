HOROSKOP od 10.4. do 16.4.: BLÍŽENCI kontrolujte si peniaze, RYBY venujte pozornosť láske

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Hoci sa môžete cítiť trochu mimo, vaše tvorivé energie napriek tomu neustanú. Zrejme ste viac sústredení na prácu. To však nie je dôvod znepokojovať sa Realizujte svoje nápady, i keď sa môžu zdať trochu temné a zvláštne, i tak sú dôležité.

Motto týždňa: „Múdry človek koná, hlupák reaguje.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Budúcnosť vášho vzťahu môže závisieť od otvorenej a čestnej komunikácie. Konflikty sa varili dlhšie, a preto zvoľte citlivý a starostlivý prístup. Vyjadrite lásku, ktorú cítite a dôležitosť vzťahu pre vás. Konverzácia nebude jednoduchá, ale nakoniec sa budete cítiť lepšie.

Motto týždňa: „Obľúbený nie je ten, čo má veľa priateľov, ale ten, kto má veľké srdce.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Vaše pocity sú občas nepredvídateľné. To by mohlo spôsobiť neprimeranú reakciu, najmä ak neviete ustúpiť a zostať v pokoji. Najviac ovplyvnená je oblasť vzťahov, tu môžu znenazdajky vyskočiť problémy. Nič neriešte, len pozorujte situáciu a rozhodnutie si nechajte na neskôr.

Motto týždňa: „Neraz sú bližšie k sebe tí, čo sú od seba na míle vzdialení.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Istý čas tušíte, že čosi by ste mali definitívne uzatvoriť, najmä ak to nad vami visí nezmyselne dlho. Vopred sa obávate, že akýkoľvek pokrok vpred je oneskorený, napriek tomu to urobte. Zbavenie sa emočnej záťaže je oslobodzujúce, potom sa môžete vydať novým smerom.

Motto týždňa: „Najhorším klamstvom je klamať samého seba.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Peniaze zahltia vašu pozornosť. Obavy okolo domova sa točia vo vašej mysli. Skontrolujte si výdavky a urobte opatrenia. Neľutujte čas venovaný tejto analýze a nepredpokladajte to najhoršie. Všetko bude dobré, stačí len vyrovnať účty a ísť ďalej. Máte aj iné dôležité veci pred sebou.

Motto týždňa: „Múdrosť prichádza so schopnosťou byť pokojným.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Jedna hlboká myšlienka môže viesť k fascinujúcim rozhovorom s blízkym človekom. Môžete diskutovať o užitočných informáciách, ktoré vedú k novým projektom. Zvážte nepredvídané udalosti pred tým, než urobíte rozhodnutie. Nenechajte si ujsť lukratívnu príležitosť.

Motto týždňa: „Keď naozaj dávam pozor, všetko v živote je mojím učiteľom.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Vaša predstavivosť zrejme lieta vysoko a pohybuje sa v minulých obrazoch a udalostiach, na ktoré ste asi zabudli. Zaujímate sa najmä o komerčný potenciál myšlienok. Napíšte si nápady na papier a prehodnoťte rôzne možnosti ich realizácie. Možno budete milo prekvapení.

Motto týždňa: „Nehanbím sa za jazvy na svojom srdci. Sú znakom toho, že ho používam.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Ktosi z vášho okolia vám mohol priblížiť dobré nápady týkajúce sa podnikania. Môže dôjsť k diskusiám, hoci je nepravdepodobné, že by ste teraz urobili konečné rozhodnutie. Viac nápadov by malo prísť v najbližších dňoch a to vrhne svetlo na funkčnosť projektu. Choďte do toho.

Motto týždňa: „Každý jedného dňa pochopí, že nie je dôležité byť perfektný, ale zdravý a šťastný.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Vaša predstavivosť a postrehy vás určite posúvajú vpred. Spoločné diskusie s blízkymi vás podnietia k inovatívnym projektom, ktoré sa ukážu ako veľmi prospešné pre všetkých. Nedovoľte, aby sa vaša inšpirácia zastavila. Využívajte svoju kreativitu čo najviac.

Motto týždňa: „Nikdy nehovorím nie, keď mám na mysli „áno.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Vzdialení priatelia vám prinesú zaujímavé správy, ktoré ste ešte doposiaľ nezaregistrovali. I keď len zo zvedavosti, venujte im pozornosť. Oddeľte zrno od pliev a vytrvajte, kým nezistíte dôležité fakty pre seba. Veci sa môžu skomplikovať, keď počujete ich druhú či tretiu verziu.

Motto týždňa: „Zmena nie je náročná. Náročné býva rozhodnutie k nej.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Snažíte sa o geniálny spôsob, ako profesionálne napredovať a zvýšiť si príjem. Pár možností by sa mohlo zdať ako funkčných, iné zas nie. Nemusí byť ľahké ich zrealizovať, dôležitá je snaha. Prekážky vždy vznikajú pri novátorstve. Vytrvajte a dostanete sa tam, kde chcete.

Motto týždňa: „Ak nezdolám prekážky ja, zdolajú ony mňa.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Partner túži po rozhovore s vami. Je pravdepodobné, že pointou je diskusia o budúcnosti vzťahu. Zatiaľ nepožaduje definitívne rozhodnutie. Diskusia sa viac zameria na všeobecnosť. Viac pochopíte partnera a spôsob, akým sa veci môžu formovať.

Motto týždňa: „Slzy dušu neliečia, ale jej umožňujú vyplaviť všetky emócie, ktoré mi bránia usmievať sa.“