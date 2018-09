HOROSKOP OD 12.9.2018 do 18.9.: PANNY nechcite nasilu všetko meniť, ŠKORPIÓNI zahoďte starosti

Baran 21.3. - 21.4.

Máte pred sebou dni s vysokým potenciálom šťastia, na ktoré sa z celého srdca môžete tešiť. Dobrým začiatkom týždňa je niečo, čo si už dlhý čas prajete, ale doteraz ste to nemohli uskutočniť. Uvoľnite sa a plnými dúškami si doprajte a vychutnávajte svoje oprávnené šťastie.

Motto týždňa: „Môj úspech pochádza z toho, čo robím dôsledne.“

Býk 22.4. - 20.5.

Príliš ste sa zamerali na prácu a financie. Tlačíte na pílu tak neúnosne, až strácate pôdu pod nohami a nevnímate iné, dôležitejšie hodnoty života, zanedbávate lásku a partnera. Ak tento mód nezmeníte, dočkáte sa nepríjemných problémov. Uvedomte si, že si v tejto veci nič nemôžete vynútiť a vaše správanie je nezmyselné.

Motto týždňa: „Nemá zmysel život držať za krk, uvoľňujem toto zovretie.“

Blíženci 21.5. 21.6.

Pred vami sa črtá množstvo rozhodnutí týkajúcich sa výhradne rodiny a jej praktického fungovania. Dajte pozor na to, aby vás túžba po rodinnej harmónii nedoviedla k prílišnej ochote robiť nezmyselné kompromisy. Dočkali by ste sa len sklamania aj prudších, nezmyselných hádok.

Motto týždňa: „Poznám svoje osobné hranice i hodnotu.“

Rak 22.6. - 22.7.

Rovnovážna vlna života, na ktorej sa teraz nesiete, otvára bránu k skvelým nápadom a tipom. Niektoré z nich môžu byť veľkou príležitosťou k vášmu prospechu a rozvoju. Prejavte svoju silu i vzlet, využite túto mimoriadnu príležitosť, potom vám nesporne pomôže i vaša odhodlanosť a presvedčivosť. Trpezlivosť už nestačí, začnite konať.

Motto týždňa: „Život mi dáva jedinečné a skvelé dary.“

Lev 23.7. 23.8.

V súvislosti s istým nepríjemným poznaním je nevyhnutné definitívne zatvoriť bránu za tým, čo nikam neviedlo, len ste to doteraz odmietali vidieť. Poďakujte za túto skúsenosť a smelo vykročte iným smerom. Vašim novým plánom by už nič nemalo stáť v ceste, ak sa vyhnete tvrdošijnosti, ťažkopádnosti a nebudete nič predstierať.

Motto týždňa: „Vždy existujú minimálne dve možnosti voľby.“

Panna 24.8. - 23.9.

Nechcite nasilu všetko meniť, ešte na to nedozrel čas. Zbytočne samého seba spútavate a väzníte. Ak teraz zaujmete správny postoj k životu a udalostiam v ňom, rýchlo zistíte, aké prekážky ešte musíte prekonať, alebo už môžete voľne dýchať a slobodne vykročiť v ústrety otvárajúcim sa a zatiaľ netušeným možnostiam.

Motto týždňa: „Moja intuícia mi vždy najlepšie poradí.“

Váhy 24.9. - 23.10.

Pripravte sa na to, že sa vaše plány veľmi rýchlo splnia a nielen to. Otvárajú sa vám ďalšie skvelé možnosti ako odmena za vašu nekonečnú trpezlivosť pri zdolávaní minulých prekážok, ktorých nebolo málo. Dôležité veci a udalosti sa dali do pohybu, rýchlo sa vyvíjajú a vy sa zrazu ocitáte pred cieľom.

Motto týždňa: „Môj život sa o mňa vynikajúco stará.“

Škorpión 24.10. - 22.11.

Zdá sa, že pochybujete o svojich plánoch. Postavte ich do správneho svetla, osloboďte sa od starostí a temných obáv. Pristupujte k plánom s otvoreným srdcom, buďte veľkorysí, ochotní aj odpustiť a zabudnúť na krivdy minulosti. Povedzte sami sebe veľké „áno“ a potom vás už nič nezastaví dosiahnuť to, čo naozaj chcete.

Motto týždňa: „Nechávam sa viesť múdrosťou života.“

Strelec 23.11. - 21.12.

Bojujete s veternými mlynmi, akoby ste sami netušili, čo vlastne chcete. Hoďte za hlavu hádky i závisť, trýznivé pochybnosti o sebe aj ctižiadosť, ktorá vás sužuje. Uzatvorte mier so sebou i so svojimi blízkymi, prestaňte ich ovládať a radšej sa o nich starajte s priateľskou pozornosťou. Nie je tu nič, čoho by ste sa mali báť.

Motto týždňa: „Za každou vyhratou vojnou je múdra stratégia, nie boj a mrhanie síl.“

Kozorožec 22.12. - 20.1.

Pripravte sa na skúsenosti úplne nového charakteru, s ktorými ste doposiaľ len málokedy prišli do styku. Buďte prístupní tomu, čo vás stretne a ochotní priučiť sa niečomu novému. Cvičte sa aj v skromnosti. Vaša túžba vyniknúť potom bude určite naplnená a výsledkom budete nadšení.

Motto týždňa: „Trpezlivosť mi prináša hojnosť.“

Vodnár 21.1. - 20.2.

Nedajte sa strhnúť k vypätým citom a unáhleným činom. Skúmajte opatrne, starostlivo i kriticky svoje možnosti. S pokojom prijmite i kritiku, ale nedajte sa ňou zmiasť či ovplyvniť. Potrebujete ešte istý čas na dosiahnutie vnútornej istoty a potom môžete zaujať jasný postoj. Zbytočne neriskujte.

Motto týždňa: Čo nechcem dostávať, to ani nikomu nedávam.“

Ryby 21.2. - 20.3.

V istej záležitosti sa snažte byť chladní a triezvi, možno i ochotní nevyhýbať sa konfliktom a zachovajte si zdravú dávku skepsy. Buďte bdelí a udržujte si dostatočný vnútorný odstup. To vám umožní urobiť si ľahšie úprimný úsudok a šikovne sa rozhodnúť.

Motto týždňa: „Šikovní zbierajú výhody.“