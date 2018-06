HOROSKOP od 16.6. do 19.6. 2018: Škorpióni nehľadajte chyby tam, kde nie sú, Panny dajte veciam čas a Ryby neobmedzujte sa

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Zatiaľ ste sa správali ako začiatočník. To je v poriadku, ak ide o oblasť, v ktorej neprekypujete extra znalosťami. Ktosi od vás však očakával viac a vy ste zbytočne sklamali. Vaša kreativita našťastie nikdy nezaháľa a rýchlo objavíte spôsob, ako napáchané škody napraviť.

Motto týždňa: „Ilúzie nechávam odísť a svojím zrakom hľadím do reality.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Vaša momentálna triezva a kritická stránka vyjadruje stratu ilúzií. Istá prísnosť a túžba po čo najväčšej istote môže byť príčinou nebezpečia, že vo vzťahu upadnete do strnulosti a obmedzenosti. Nie sú vylúčené ani hádky. Myslite radšej na príjemné stránky života a nikoho vrátane seba neobmedzujte.

Motto týždňa: „V láske si uvedomujem svoju zodpovednosť.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Ste v zajatí prajnosti hviezd a šťastena je momentálne na vašej strane. Ak sa objavia nečakané financie, dobre zvážte, ako s nimi naložíte, nepremyslené rozhadzovanie určite nie je tým správnym riešením. Láska vám tiež ukáže svoju priazeň. Hojnosť si môžete pokaziť len myšlienkami na obavy.

Motto týždňa: „V láske prebúdzam svoju silu a odolnosť.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Dobre si strážte svoje doklady i financie, opatrnosť si žiada zvýšenú pozornosť. Nedajte sa nalákať ani na žiadne investície, nech by vyzerali akokoľvek lákavo. Čo je pekné na povrchu, zvnútra je prehnité a vám by veľmi rýchlo ostali len oči zaliate slzami. Reštart by bol zdĺhavý.

Motto týždňa: „Mám odvahu dôverovať svojej intuícii.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

V hlave sa vám preháňa mrak rôznorodých myšlienok a to vám k vytúženej zmene určite nepomôže. Zastavte ich, nevenujte im žiadnu pozornosť a stagnačný medzičas využite tak, že sa budete venovať len sebe. Zmeny, ktoré onedlho prídu, vám už čas na oddych zrejme nedoprajú.

Motto týždňa: „Môžem sa oslobodiť od všetkých negatív.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Snažte sa vybaviť čo najviac z toho, čo ste doteraz odkladali. Nedajte sa ničím znechutiť a nakoniec skonštatujete, že to nebolo vôbec zložité. Strašiak bol len vo vašich myšlienkach. V závere týždňa vás odmení aj vaša láska plnou náručou romantiky a vášne.

Motto týždňa: „Poznám svoje ciele a aj ich dosiahnem.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Ktosi z vašich najbližších urobí riskantný krok a vám to úplne pokazí náladu. Namiesto zbytočného mentorovania si uvedomte, že nejde o vás, a preto za nič nenesiete zodpovednosť. Ak nebudete mudrovať a dávať rady, o ktoré vás nikto nežiada, veci sa napravia samy. Motto týždňa: „S odvahou prijímam všetky životné výzvy.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Napriek tomu, že sa vám celkom slušne darí, neprestávate tlačiť na pílu a chcete ešte viac. To vás dovedie do situácie, keď jedno zbytočné a nesprávne rozhodnutie zamúti vody úspechu. Najmúdrejším riešením je nechať veci ešte dozrieť a rozhodnutie odsunúť na neskôr.

Motto týždňa: „Opúšťam staré zakorenené vzorce a ilúzie.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Máte plné právo správať sa ako víťaz a počítajte aj s uznaním. Dajte najavo patričný optimizmus a sebadôveru. Všetko, čo ste dosiahli, vôbec nemáte zadarmo a ani vám to nepadlo samo k nohám. Nezabudnite prejaviť vďačnosť a považujte svoj triumf za dôvod k zaslúženej oslave.

Motto týždňa: „Myslím na seba a svoj úspech.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Znechucuje vás odchod od niečoho, na čo ste boli zvyknutí, a preto ste presiaknutí pocitom neistoty, čo bude zajtra. Stačí sa na to pozrieť z inej strany a uvidíte situáciu úplne inak, dokonca zistíte, že to nové, do čoho musíte vkročiť, je vlastne darom pre vás. Nehľadajte chyby tam, kde nie sú.

Motto týždňa: „Môj životný plán obsahuje všetko zmysluplné a dôležité.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Pred tým, než istú záležitosť dotiahnete do úspešného konca, spoznáte aj trpkú príchuť závisti. Nebojujte s cudzou hlúposťou, škoda energie, tú využijete omnoho osožnejšie. Čo pokazila závisť, to napraví láska v závere týždňa. Nebude chýbať ani romantika s vášňou. Motto týždňa: „Tak ako milujem sama seba, môžem milovať i ostatných.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Mali by ste si s partnerom vyjasniť isté veci, na ktoré máte rozdielne názory. Inak sa nebo nad vaším vzťahom prechodne zatiahne búrkovými mrakmi. Máte veľkú šancu rozpor zmeniť v plodný dialóg. Ak k tomu nie je ochota z vašej strany, zbytočne znechutíte všetkých okolo vrátane seba.

Motto týždňa: „Verím a dôverujem úspešnému východisku zo svojej situácie.“