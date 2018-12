HOROSKOP od 19.12. do 31.12.: Váhy, nepodriaďujte sa, Kozorožcov čakajú krásne sviatky

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Ukážte, že máte fantáziu a zmysly opojené niečím zázračným. Vytvorte okolo seba rozprávkovú atmosféru plnú kúziel, v ktorých sa vy sami objavíte ako vaša obľúbená rozprávková postava. Preferujte hravosť, smiech a humor, potom sviatky prežijete ako v rozprávke.

Motto týždňa: „Ak nič striktne nežiadam, mám zo všetkého darček.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Na poslednú chvíľku ste sa rozhodli zmeniť svoje sviatočné plány. Problém je v tom, že do rozhodnutia vás ktosi vmanipuloval bez toho, aby ste si to všimli. Stiahnite sa z tejto riskantnej cesty a naplánujte si tradičné Vianoce. To je záruka, že ich prežijete v šťastí a v spokojnosti.

Motto týždňa: „Ten, kto nemá Vianoce v srdci, pod vianočným stromčekom ich nenájde.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Predsviatočné dni vás obdarujú zvláštnou silou. Akoby ste vošli do silového poľa, čo od vás na jednej strane vyžaduje značnú pozornosť a angažovanosť a na druhej sa vám dostáva pružnosti i vitality. S vedomím vlastnej sily realizujte svoje zámery, odvážne a smelo. Vylúčené nie je ani ozajstné dobrodružstvo.

Motto týždňa: „Prvú lásku tromfne len tá posledná.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Bežné problémy vôbec nevylučujú šťastné sviatky. Asi sa priveľmi pachtíte za dokonalosťou a podľahli ste zbytočnému stresu. Spoľahnite sa na šťastie, ktoré vám je naklonené, len sa schválne neukázalo v plnej paráde. Teraz viac ako inokedy máte šance získať i rozdať najbližším skutočné hodnoty.

Motto týždňa: „Kvapka lásky je viac než oceán vôle a rozumu.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Ste uzavretí, ostýchaví či prinajmenšom veľmi zdržanliví. Umlčali ste a skryli dôležité aspekty svojej duše a uväznili samých seba. Tento neznesiteľný stav odstránite, ak sa plne oddáte všeobjímajúcej láske a vďačnosti. Potom sa vám otvorí netušený svet radosti, ktorá sa razom prenesie i na vašich najbližších.

Motto týždňa: „Bozk je aperitív lásky.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Vneste do najbližších dní viac hravosti a uvoľnite sa. Úplne ste zabudli na seba. Zbavte sa strnulého postoja, čo sa má a musí. Mali by ste sa učiť vidieť všetko viac nezáväznejšie a bezstarostnejšie, pokojne i hravo zároveň. V tom prípade sa nemáte čoho obávať. Všetkým nevyhoviete.

Motto týždňa: „Milovať druhého človeka je ako povedať: Ty nezomrieš.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Pred vami sú dni, keď sa máte oprostiť od myšlienok na budúcnosť. Vezmite pod lupu svoje doterajšie priania. Prestaňte sa zmietať medzi rozumom a citom, teraz je najvyšší čas získať späť svoju vnútornú rovnováhu, inak zbytočne pokazíte sviatky sebe, i srdcu blízkym osobám.

Motto týždňa: „Láska je ako prales. Kto doň raz vkročí, je očarený a späť nenájde cestu.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Nenechajte sa zaskočiť kontroverznými správami. Všetci vo vašom okolí sú pod vplyvom divného stresu. Stavte na svoj triezvy úsudok i nezanedbateľný šarm. Potom vaše vystupovanie a aktívny prístup fascinuje ostatných. Blížiace sa sviatky sú pre vás radosťou i šťastím súčasne.

Motto týždňa: „Keď láska a zručnosť spolupracujú, očakávajte majstrovské dielo.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Do sviatkov vykročte plní údivu a zvedavosti. Vítajte všetko, čo sa pred vami objaví. Nechajte na seba pôsobiť sviatočné dojmy a obrazy plné lásky a vďačnosti. Počúvajte s dôverou svoj vnútorný hlas inštinktu a verte v to, že vás vedie správne. Dôležité je, aby ste sa nikomu okrem seba nepodriaďovali.

Motto týždňa: „Pre veľkú lásku je 100 percent lásky málo.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Ak chcete predísť zákonom schválnosti, urobte plán a predostrite ho všetkým, ktorých sa týka. Istí členovia rodiny síce jasať nebudú, ale neskôr sa dočkáte ich uznania. Uvedomia si, že nešlo o diktát, ale o snahu prežitia sviatkov bez ujmy v rodine.

Motto týždňa: „Láska je jediná hazardná hra, do ktorej musíme vložiť všetko, aby sme vôbec mohli začať hrať.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Nasledujúce dni dokážete prekvapivo vládnuť svojim emóciám. Zrazu ste pochopili, že predsviatočná hektika sa vytratí sama, ak jej nevenujete pozornosť a namiesto toho všetko potrebné riešite pokojne. Všetko vám ide samo od seba, získavate množstvo času pre svoju lásku.

Motto týždňa: „Rozum vždy spí vtedy, ak srdce čosi dôležité chystá.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Pristupujte k sviatočným rodinným plánom temperamentne i s dôverou. Máte najlepšie predpoklady spoločne s najbližšími prežiť najkrajšie sviatky roka v láske a radosti. Stačí sa nechať len nadchnúť predsviatočnou atmosférou a otvoriť sa dobrým nápadom členov vašej rodiny.

Motto týždňa: „Starostlivosť je ako cenný poklad. Človek ho ukáže len tým, ktorých miluje.“