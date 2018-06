HOROSKOP od 20.6. do 26.62018: Býci doprajte si dovolenku, Raci, tešte sa na zázraky, Váhy zhodte z pliec záťaž

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Lipnete na domnelých istotách, váš postoj je kŕčovito strnulý. Týmto ste si zablokovali priaznivý vývoj. Ste v slepej uličke a z nej vás dostane diametrálne odlišné myslenie a orientácia na nové ciele. Čím skôr ich začnite brať na vedomie a dobrovoľne zmeňte doterajšie názory.

Motto týždňa: „Riešim svoju minulosť, aby som si dokonale vychutnala prítomnosť.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Trápia vás existenčné starosti nezávisle od toho, či ste materiálne zabezpečení. Dospejete k poznaniu, že ani veľké bohatstvo nezaplaší pocit vnútornej biedy. Útechu nájdete v partnerovom náručí a opäť načerpáte nové sily. Váš pochmúrny a pesimistický postoj sa razom rozpustí.

Motto týždňa: „Prekonaním strachu každým okamihom rastie moja sila.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Odložte všetko nabok a s plným nasadením sa venujte práci, ak sa chcete dopracovať k finančnej hojnosti. Čím skôr naberiete druhý dych a otočíte chrbát lenivosti, tým skôr sa budete tešiť aj vo vzťahu. Partner vás rád podporí a odmení pozornosťou i láskou.

Motto týždňa: „Mierim tam, kam siahajú moje možnosti.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Momentálne nejde všetko podľa vašich predstáv. Nik iný, len vy za to nesiete zodpovednosť, príliš často podliehate nikam nevedúcim čiernym myšlienkam. Vaši blízki si už o vás začínajú robiť starosti. Pomôže aj krátka rodinná dovolenka, ktorá urobí bodku za nepríjemnosťami.

Motto týždňa: „Strom poznania pochádza z mojich poznatkov a nie z prijatých cudzích názorov.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Stojíte pred dôležitým rozhodnutím, hoci ho ešte nevidíte ako pre vás prospešné. S ponukou prichádza istý muž. Neotáľajte a prikývnite, spustí to sériu skvelých nových možností, s perspektívou vo vašej budúcnosti. Od všetkého sa odosobnite a emócie poriadne držte na uzde.

Motto týždňa: „Mám v sebe množstvo vnútornej sily a nebojím sa ju použiť.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Riešte všetko po dobrom, venujte zvláštnu pozornosť strave, cvičeniu a odpočinku. V práci pôjde všetko, ako má, vy sa zamerajte len na lásku a začnite od seba. Zázraky nenechajú na seba dlho čakať, ak budete dostatočnú pozornosť venovať svojej láske. To potom odštartuje aj zaujímavé finančné projekty.

Motto týždňa: „Prestávam sa báť svojich chýb.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Vaša pozornosť je až príliš zameraná na realitu a uskutočniteľné veci. Pohltilo vás to natoľko, že prestávate vnímať vznešené, šľachetné ciele a dobré úmysly sú fuč. Stade je len krôčik k depresiám či bezdôvodnej, nebezpečnej žiarlivosti z ohrozenia istôt a energie teraz nemáte nazvyš.

Motto týždňa: „V každom okamihu si uvedomujem svoju slobodu a vnútornú radosť.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Ak zvažujete zmenu práce, nastali priaznivé aspekty. Môžete počítať so serióznosťou i zaujímavým ohodnotením. Stroskotáte len v tom prípade, ak sa pokúsite podvádzať alebo sa iným spôsobom správať nečestne. Nenechajte sa zmiasť, nečestným konaním človek škodí len sám sebe.

Motto týždňa: „Zmysel života spočíva v hromadení poznatkov a nie vecí.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Ku všetkému pristupujete maximálne zodpovedne, ale často zbytočne na seba kladiete príliš vysoké požiadavky. V tejto fáze by ste mali vedome zbierať sily, aby ste bez následkov zvládli toto obdobie. O nič neprídete, ak odhodíte zo svojich pliec čo najviac záťaže.

Motto týždňa: „Chránim seba samu a už sa nerozdávam na svoj úkor.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Nezlikvidujte si zbytočnou nerovnováhou a pochybnosťami obdobie neobyčajnej tvorivosti a veľkej motivácie. Zrušte nepriateľstvo voči sebe. Smelo otvorte dvere dokorán príchodu radosti a úspechu, právom vám patrí. Nemá zmysel skrývať svoje inštinkty za nevýrazné cnosti.

Motto týždňa: „Mám veľa možností, preto neutekám od riešenia problémov.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Máte pocit, že v súvislosti s vlastnými plánmi môžete prejaviť svoju silu i vzlet. Nesporne vám pritom pomáha i vaša odhodlanosť a presvedčivosť. To, čo vás delí od úspechu, je fakt, že ste do týchto plánov akosi zabudli zahrnúť svojho partnera. Túto chybu môžete napraviť ihneď a dobré správy prídu zovšadiaľ.

Motto týždňa: „Mám úctu k sebe i k ostatným.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Boli ste príliš otvorení spontánnym návrhom a náklonnosti až do takej miery, že ste nepostrehli cielené úklady a pascu. Nie je v tom nič osobné, len odvrátená strana ľudskej povahy. Skonsolidujte sa a dobrý nápad, akou taktikou to zastavíte, bude na dosah.

Motto týždňa: „Prestávam si ťahať do života manipulátorov.“