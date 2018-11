HOROSKOP od 28.11. do 4.12. Barani, doprajte si oddych, Raci, otvárajú sa pred vami netušené možnosti

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Hoci vás istá správa nečakane zaskočí a sklame, určite to nie je dôvod, aby ste prepadli panike. Zmobilizujte svoju kreativitu, na nové nápady sa pozerajte s veselou mysľou. Navyše aj získate nejakú skúsenosť, ktorá vás naplní šťastím. Užívajte si ju s vďačnosťou.

Motto týždňa: „Zvyk je pohromou múdrych ľudí a modlou hlupákov.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Ste emočne zaplavení bezbrehou radosťou do takej miery, že ste zabudli na prezieravosť. Je načase, aby ste sňali ružové okuliare, inak sa ľahko stanete obeťou lží alebo sebaklamu. Našľapujte obozretne a koncentrujte sa na každý jeden krok, len tak máte šancu vyjsť z bludiska.

Motto týždňa: „Najhoršie prežitky mi dajú skúsenosť a tie najlepšie zas krásne spomienky.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

V istej záležitosti už nejaký čas nič nejde vpred a museli ste sa vzdať pocitu víťazstva. Cítite sa uviaznutí v slepej uličke. Doprajte si oddych, potom zmobilizujte vnútorné rezervy a urobte ešte jeden pokus. Len dokonalá koncentrácia je predzvesťou zlepšenia a úspechu.

Motto týždňa: „Láskavosť je úžasný dar. Pohladí srdce, odvráti i nebezpečenstvá.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Vaša intuícia by mala rozpoznať to, čo visí vo vzduchu. Potom ukážte, že máte záujem o rýchlu zmenu a vychádzajte z toho, že proces rozvoja sa už začal. Sami usilujte o to, aby veci ostali v pohybe a stavte na skorý začiatok dôležitých udalostí. Potom všetko pôjde rýchlejšie, než ste predpokladali.

Motto týždňa: „Zvyk je kat, ktorý stína hlavy i veľkým láskam.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Nič nové nevymýšľajte, istotu lásky hľadajte v sebe. Všetky ostatné taktické ťahy sú úplne zbytočné. Ak je treba, potmehúdsky a detsky naivne zariskujte. Netrápte sa ani nad tým, či uspejete, podľahnete alebo sa ocitnete na čiare porazených. Rozhodujte sa z hĺbky srdca bez strachu a zadných vrátok.

Motto týždňa: „Jedine čistá láska porazí aj diabla.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Otvárajú sa vám doteraz netušené možnosti. Snažte sa do svojho obrazu sveta začleniť i názor, ktorý sa tam zatiaľ nehodil. Neotáľajte s prekonaním tej poslednej prekážky. Odhodlajte sa i ku kroku, ktorému ste sa doteraz snažili vyhnúť. Neoľutujete.

Motto týždňa: „V živote skôr či neskôr dostávam toľko, koľko dávam.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Pôsobíte dojmom rojka a nechali ste sa rozptýliť viacerými pomýlenými nádejami a hmlou zastretými snami. Zrejme ste sa nechali popliesť a zviesť na nesprávnu cestu, stali ste sa obeťou vlastnej ľahkomyseľnosti. Rýchlo sa preberte, nech sa celkom nestratíte v labyrinte vlastných ilúzií.

Motto týždňa: „Jediná vec, ktorú mám nájsť, je pokoj v duši.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Na čas ste zradili svoju intuíciu a klaňali ste sa len rozumu. Nevšimli ste si, že psychologický rozum vás takmer zhodil do priepasti plnej problémov a zrady. Z nebezpečenstva vás dostane len zdravý sedliacky rozum za asistencie intuície. Obviňovanie seba samého je zbytočné. Poučte sa.

Motto týždňa: „Múdry hľadá spôsob a hlupák dôvod.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Rozpoznajte naskytujúcu sa veľkú možnosť. Ste na správnej ceste, teraz to chce cieľavedomosť a systematickosť. Očakávať pomoc od ostatných je zbytočné, sami musíte túto šancu pri sebe objaviť a uviesť do chodu beh udalostí. Potom už pôjde všetko samo od seba. Motto týždňa: „Láska potrebuje dennú obnovu, inak sa stane otroctvom.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Neotáľajte, konajte rýchlo a učiňte prvý, dôležitý krok. Máte možnosť čosi vzácne rozbehnúť. Ak budete zdĺhavo premýšľať a analyzovať, ktosi z vášho okolia bude ľstivo rýchlejší a uchmatne vám obrazne poklad spred nosa. On si príde na svoje a vám ostanú len mrzutosti. Motto týždňa: „Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Dlhšie vás pokúšajú myšlienky na zmenu. Ak ste v rovnováhe, pustite sa smelo do akcie a nenechajte sa odradiť prekážkami. Suplujú len skúšky stability vášho presvedčenia a istoty zámeru. Postupujte cieľavedome a konajte v tichosti. Cesta k cieľu si nepýta potlesk vášho okolia.

Motto týždňa: „Bohatstvo je múdremu sluhom a hlupákovi vládcom.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Teraz dokážte svoj um. Prijmite novú výzvu a urobte všetko, čo je vo vašich silách. Nebojte sa riskovať, v tejto stávke ide veľa, je to pre vás príležitosť Ukážte, že vám nechýba ctižiadostivosť. Dajte pozor len na to, aby sa karta neobrátila a na to, aby to, čo mohlo byť hrou, nezískalo pachuť horkej vážnosti.

Motto týždňa: „Škola života nepozná prázdniny.“