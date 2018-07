HOROSKOP od 4.7.2018 do 10.7.2018: Raci sa majú na čo tešiť, Strelcov čaká úspech a Vodnárom sa splnia sny

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Snívate o šťastí, radosti, hojnosti a láske, ale doposiaľ ste pre tento status nič podstatné neurobili. Urobte konečne prvý reálny krok a potom sa dajte zaočkovať trpezlivosťou. Vaše sny sa môžu pomerne rýchlo pretaviť do reálu, bez prvého vykročenia vám nič do lona samo nespadne.

Motto týždňa: „Nemožno hovoriť o nedostatku a zároveň zažívať hojnosť.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Ste v situácii, ktorá od vás žiada dokázať svoje sily. Tejto skúsenosti sa nevyhýbajte, poskytne vám dobrú a napínavú príležitosť plne si uvedomiť svoje schopnosti. Ak sa jej neotvoríte, všetky príležitosti zabuchnú pred vami dvere a z toho sa potom môžete podstatne dlhšie spamätávať.

Motto týždňa: „Odteraz vo všetkom hľadám len pozitívne stránky.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Týždeň je mimoriadne prajný úprimnej láske, istotám a stabilite, ku ktorej sa pridá bezstarostnosť. Naplno sa oddajte láske, vaše srdce bolo doposiaľ zamestnané prácou a najväčší zmysel mal úspech a povrchný lesk. Nastal čas to zmeniť a okolnosti sú prajné.

Motto týždňa: „Mojím životným cieľom je žiť život plný radosti.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Umŕtvili ste svoje pocity. Dávajte pozor, aby ste sa nestali obeťou svojvôle rozumu. Obklopili sa vysokým ochranným múrom a momentálne môžete ľahko a rýchlo zničiť i hodnotné ľudské vzťahy. Berte to ako varovanie. To, že si to nechcete priznať, ešte neznamená, že to neexistuje.

Motto týždňa: „Pozornosť k istej veci ku mne priťahuje jej podstatu.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Cítite pôvab života, všetkého nového v ňom. Hľadáte obmenu a oživenie, v tom vám pomôže otvorenosť a nepredpojatosť. Práve toto správanie odštartuje všetko dôležité, aby ste mohli začať realizovať svoje plány. Naplno si užívajte život a nič neberte smrteľne vážne. Motto týždňa: „Môj životný úspech nevyžaduje tvrdú a úmornú prácu.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Čosi perfektné je už vo vzduchu a nezadržateľne sa to k vám blíži. Proces rozvoja sa prekvapivo sám urýchlil. Spontánne zmeny nastanú aj vo vašich doposiaľ strnulých postojoch a presvedčeniach, čo je výborná správa pre vás. Usilujte sa, aby všetko okolo vás aj ostalo v pohybe.

Motto týždňa: „Dostávam vždy podstatu toho, čo dávam.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Nastal čas prehodnotiť všetky plány. O istej veci ste presvedčení ako o neotrasiteľne správnej. Istota a odvaha sú predpokladmi úspechu, ale sebakritika nepatrí medzi vaše silné stránky. Zvážte, či naozaj máte dostatok času, aby ste plány uskutočnili i napriek nepredvídaným ťažkostiam.

Motto týždňa: „Život zakaždým pracuje pre mňa.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Na chvíľku sa zastavte a prestaňte donekonečna zvažovať všetky pre a proti. Prospeje vám dovolenka a zaslúžený oddych. Len tak sa oslobodíte spod súčasnej nadvlády rozumu. Trend neustálej analýzy vás dovedie k poznaniu, že i tie najlepšie projekty začaté v nesprávnom čase sa môžu ľahko skončiť fiaskom.

Motto týždňa: „Odteraz kráčam cestou príjemných myšlienok.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Čím viac ste ústretoví, tým viac úderov pod pás schytávate. Je načase uvedomiť si vlastnú hodnotu i motív neustálej pomoci iným. Máte pred sebou rozhodujúce kroky zbaviť sa všetkého balastu mylne považovaného za dôležitý. Nechajte ho za sebou a zmocnite sa úspechu, ktorý vám právom patrí.

Motto týždňa: „Nie je mojou úlohou robiť iných šťastnými.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Ste v situácii múdreho človeka, ktorý má teraz dokázať bohatstvo svojich skúseností. Nepríjemné krízy sú už za vami a môžete si užívať plody svojich snažení. Máte plné právo vydať sa smerom, ktorý si sami určíte. Bez ohľadu na tento smer by sa vám malo dariť kdekoľvek budete.

Motto týždňa: „Dosiahnutie úspechu je mojím prirodzeným právom.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Máte výborný nápad, ale vy sa už vopred bojíte vymyslených prekážok. To, že sa vám v minulosti čosi nevydarilo, ešte neznamená, že sa to bude donekonečna opakovať. To, čo zvažujete, je skutočne vaším možným úspechom za predpokladu, že prestanete rozmýšľať o problémoch.

Motto týždňa: „V každej situácii hľadám dôvod cítiť sa dobre.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Osloboďte sa od predsudkov. Stojíte zoči-voči nepríjemným následkom starých chýb a tento pocit nepotláčajte. Namiesto toho chyťte býka priamo za rohy a snažte sa celú záležitosť vysvetliť. Buďte rozvážni, spravodliví a nepokúšajte sa nikoho zvýhodňovať.

Motto týždňa: „Každú životnú skúsenosť si k sebe priťahujem sama.“