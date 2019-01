HOROSKOP od 8.1. do 14.1.: Škorpióni, pozor na sladké slová, Váhy, oživte spomienky

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Vaše vystupovanie bolo doteraz suverénne, plné istoty, sebadôvery a rozhodnosti. Ani trochu ste nepochybovali o tom, že by vaše plány mohli byť pre vás príliš veľkým sústom. Je možné, že ste sa vyvyšovali nad ostatných a stratili zmysel pre detaily.

Motto týždňa: „Život je cesta, nie súťaž.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Cítite sa uväznení, bezbranní a zablokovaní. Vaše plány sa nerealizujú. Zrejme ste z toho značne zoslabnutí a vyčerpaní. Z tohto väzenia sa môžete dostať len vtedy, ak si pripustíte pocit, ktorý ste doteraz v sebe tvrdošijne potláčali.

Motto týždňa: „Svet patrí optimistom, pesimisti sú len diváci.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Hoci je atmosféra doma napätá, určite neprilievajte olej do ohňa. Skoncujte s prílišnou vzťahovačnosťou a dajte priestor prejavom lásky, porozumenia a harmónie. Ukážte záujem i ochotu vzdať sa dokazovania svojej pravdy.

Motto týždňa: „Nič si neberiem osobne. Všetko, čo ľudia robia, je prejavom ich reality a zámerov.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

S chuťou, elánom i odvahou sa znovu pustite do práce. Ste na križovatke a smer, ktorým sa vydáte, môže rozhodnúť o celom vašom ďalšom živote. Využite túto príležitosť a učiňte odvážne rozhodnutie. Dôverujte v správnosť tohto rozhodnutia a vôbec o ňom nepochybujte.

Motto týždňa: „Aj malé veci robím s láskou.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Ste ako začiatočník pred novým učebným procesom, ktorý od vás žiada skromnosť i vytrvalosť. Vychutnajte si tento pocit. Tešte sa, že sa znovu môžete čosi zaujímavé naučiť. Ukážte svoju túžbu po poznaní a horlivosť v učení. Všetky iné aktivity sa vám totiž vôbec nepohnú.

Motto týždňa: „Nerozčuľujem sa nad ničím. Bez mojej reakcie sú situácie bezmocné.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Viac si všímajte ľudí okolo seba. Dostávate sa do fázy ohovárania či trápenia, možno i podlosti. Ak nemáte možnosť sa tejto skúsenosti vyhnúť, pozbierajte všetku odvahu a mravnú silu, aby ste v tomto konflikte zostali aspoň morálnym víťazom. Nedajte sa vlákať do žiadnej pasce.

Motto týždňa: „Hanbou nie je čestný neúspech, hanbou je strach z neúspechu.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Smelo a cieľavedome riešte problém, ktorý sa pred vami objavil. Osloboďte sa od starých, známych stanovísk, ale najmä od mienky ostatných a pokúste sa celú záležitosť vidieť v novom svetle. Zmierte sa s tým, že idete novou cestou.

Motto týždňa: „Nemusím mať úspech za každú cenu, ale musím sa správať podľa svojich zásad.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Pred vami sú mimoriadne aktívne dni, kedy by ste určite mali ísť v práci na plný plyn. Veľa priestoru na oddych nečakajte a snažte sa vybaviť čo najviac, aj získať všetky výhody na svoju stranu. Neskôr sa situácia úplne otočí a hoci budete chcieť veľa vyriešiť, nebude to vôbec možné.

Motto týždňa: „Čoho sa nevzdávam, to nikdy nestrácam.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Vráťte sa vo svojich spomienkach späť a hľadajte obrazy vyjadrujúce vašu súčasnú situáciu. Môžu vám pomôcť ísť vpred. Možno poznáte, že dávno vyblednuté zážitky z detstva sú dôležité pre vaše nové zámery a objavíte aj príčinu súčasného diania.

Motto týždňa: „Nič nie je také silné ako myšlienka, na ktorú dozrel čas.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Vo vašom blízkom okolí sa poneviera prefíkaná osoba. Spoznáte ju podľa sladkých a falošných slov. Ak im uveríte, riskujete nepríjemnú porážku. Nemyslite na pomstu a nekujte zlé plány, tak bezprávie neodstránite. Jednoducho nereagujte a otočte ľsti chrbát.

Motto týždňa: „Skutočný hrdina je ten, kto premôže vlastný hnev.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Hoci sú straty zažehnané, zatiaľ vás to do nových záležitostí nepustí. Zamyslite sa, či vám nechýbalo jasné stanovisko, keď ste dlhšie sedeli súčasne na dvoch stoličkách. Teraz je načase vzdať sa jednoznačne a bez pokrytectva neutrálneho stanoviska.

Motto týždňa: „Ak chceš realizovať svoje sny, prebuď sa.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Ak svojím správaním naznačíte, že ste ochotní prijať podnety a pomoc, rýchlo sa k vám aj dostane. Tentoraz nejde o to, aby ste čosi urobili alebo prejavili vlastnú iniciatívu. Ide o vašu ochotu dať si pomôcť alebo sa nechať obdarovať.

Motto týždňa: „Všetci nemôžu snívať rovnako.“