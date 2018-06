Lunárne dni: Na platenie účtov si vyberte piatok a v sobotu si na peniaze dávajte pozor

Pondelok 4.6.

Priaznivý pondelok na vás bude priebežne klásť množstvo úloh. Riešte veci súvisiace so zodpovednosťou, len ich nerobte všetky naraz. Rozptýlili by ste si pozornosť, čo by hneď viedlo k chybám a zníženiu kvality práce. Riešte veci prospešné vašej budúcnosti. Nesťahujte sa do ústrania a komunikujte s priateľmi čo najviac. Energiu dňa realizujte v dave, to vám umožní byť lepšími a galantnejšími.

Utorok 5.6.

Deň ponúka múdrosti a poznanie skrytého. Nepoddávajte sa vonkajším tlakom, viac počúvajte intuíciu. Vycítite, čo je pre vás dobré a čo už nie. Nerobte prudké pohyby, nenamáhajte sa. Buďte štedrí a využite múdrosť dňa. Utorok je i deň mágie a rôznych veštieb, poskytne vám odpovede za hranicami bežného poznania. Pri nevyužití energie dňa sa môžu objaviť bolesti v páse, v bedrovej a krčnej chrbtici a problémy miechy.

Streda 6.6.

Aktívna streda možno nepríjemne prekvapí až podráždi tých, ktorí chceli mať pohodu a pokoj od všetkého. Pomôže len trpezlivosť a úprimnosť. Pochopte malé i veľké chyby a odpúšťajte, prijmite fakty, nepochybujte a nehodnoťte. Nenechajte sa vyprovokovať, každá pomsta sa vždy obráti voči autorovi. Snažte sa čo najviac hýbať. Všímajte si, či vás nerozboleli členky, je to prejav energetického vampirizmu.

Štvrtok 7.6.

Účelový štvrtok dá dostatok sily a energie na zborenie starého. Vyhnite sa davom, stretnutiam, poradám, preložte ich. Splaťte dlhy, vyrovnajte si finančné záväzky. Štvrtok môže byť nebezpečný na spätné procesy. Veci, ktoré začnete sa môžu zvrátiť a dosiahnete opačný efekt. Je však priaznivý na liečenie pomocou rôznych metód. Hodnota dňa je doslova preplnená sexuálnou energiou. Každá vzbura ale môže byť príčinou ochorenia hrubého čreva.

Piatok 8.6.

Deň je ako stvorený na daňové záležitosti, objasňujúce správy, kontroly, platenie výživného a vysvetľujúce rozhovory po utíšení nedorozumení. Neponáhľajte sa. Piatok je magickým dňom, v ktorom sa prebúdzajú nadprirodzené schopnosti človeka. Tieto schopnosti nestimulujte, sú výsledkom skúseností a práce. Buďte ostražití, aby ste v tomto smere neurobili niečo, čoho dosah nepoznáte. Počúvajte intuíciu.

Sobota 9.6.

V sobotu preferujte opatrnosť, zvyšuje sa riziko krádeží nielen materiálnych vecí, ale i nápadov a projektov. Majte sa na pozore a komunikujte len s ľuďmi, ktorí sú vám sympatickí a zdieľate spoločné názory, i tak hovorte čo najmenej. Pozor na chválu v tento deň, radšej počúvajte kritiku. Neklamte sami seba, mohli by ste sa chytiť do pasce vlastných úspechov. S ničím sa nestotožňujte.

Nedeľa 10.6.

Zbavte sa všetkých ilúzií a uvedomte si zodpovednosť za každý svoj čin. Nezačínajte nič nové, neprináša to výsledky. Ak chcete niečo zmiesť zo stola, všetko čo sa ukázalo ako zastaralé a prežité, deň je na to vhodný. Nerobte nič pri zapnutom zdroji informácií, podvedomie dnes všetko silno vstrebáva.