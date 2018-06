Lunárny kalendár: Dozviete sa, ako to bude tento týždeň s láskou, zdravím a hlavne na seba nezabúdajte

Pondelok 11.6.

Bude vás lákať všetko, čo je zahmlené. Mnohí budú potichu hovoriť len so sebou a pre seba, ďalší si dôležité informácie nechajú tiež len pre seba. Tieto faktory by mali byť pre vás výzvou dôležitej kontroly aj v maličkostiach, aby ste neurobili čosi, čo by ste neskôr oľutovali alebo niekomu naivne nenaleteli. Veľmi dobre zvážte, čo dnes podpíšete.

Utorok 12.6.

Ústretový utorok odporúča osloviť či požiadať o pomoc s dostatočnou dávkou odvahy. Plánované by sa malo vydariť aj v citoch postrehnete množstvo úprimných pozitív, stačí ak budete mať oči otvorené a dostatočne zapojíte svoju intuitívnu stránku osobnosti. Prípadné ťažkosti dňa považujte za priazeň, ukazujú vám, na čom máte pracovať. Vedome odháňajte od seba negatívne myšlienky, neznepokojujte sa a nemajte pochybnosti.

Streda 13.6.

Dopoludnie so sebou prináša zmätky a chaos. Nič nebude tam, kde má byť. Popoludnie nechá chaos za sebou a dáva miesto neho priaznivé a nápadité energie, zaujímavé impulzy pre zisk a spokojnosť. Oplatí sa počúvať intuíciu a je dobré uvedomiť si, čo vám robí radosť a získať nový pohľad na svet. Viac sa venujte sebe ako iným, potom sa udalosti dostavia samé, aby pomohli uskutočniť vaše zámery. Vyhnite sa kolektívnym činnostiam a zbytočným kontaktom s ľuďmi.

Štvrtok 14.6.

Zvláštnosťou dňa je faktor sympatií. Komu padnete do oka, ten vám vyjde v ústrety a komu nesadnete, povie vám to na rovinu a ukáže vám chrbát. To by vás malo viesť k selekcii, ktorú ste už dávno neriešili. Jednajte na základe pocitov a selektujte, čo vám už neprospieva ale škodí. Prehodnoťte čo potrebujete a čo už nie. Nezaškodí štedrosť, neľutujte nič, od čoho sa chcete oslobodiť. Uvedomte si, že u blízkych podporu nájdete i v tento zvláštny deň.

Piatok 15.6.

Osloboďte sa od negatívnych emócií, viac kontrolujte svoje reakcie a kontakty. Deň bude mnohých provokovať, čo môže viesť k mnohorakým tlakom. Žiada sa aktívnejší prístup a hneď pocítite dostatok energie, elánu aj kreativity. Porušenie pravidiel dňa prináša nebezpečenstvo urieknutia či kliatby za predpokladu, že poznáte energiu dňa a reagujete negatívne.

Sobota 16.6.

Sobota vylepší vaše komunikačné schopnosti a to by ste mali progresívne využiť v rámci rodiny, pri nadväzovaní kontaktov či prijímaní kritiky. Potom všetko padne na úrodnú pôdu. Vyhnite sa samote, neprijímajte riešenia, ktoré nie sú dobre premyslené. Nevyužitie energie dňa môže zhoršiť blokádu platničiek v tom prípade, ak ste nerozhodní.

Nedeľa 17.6.

Pochopíte, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. Nekompromisná nedeľa prináša vytriezvenie zo zamilovanosti a donaha odhalí klamné očakávania. Nič nepreceňujte – svoje sily, vkus ani vplyv na okolie. Spolupráce sa tiež nedočkáte, ústretovosť dnes oddychuje. Nevoľnosť v dni je dôsledkom nevyužitia jeho energie, čo môže viesť k problémom so žalúdkom a tráviacim traktom.