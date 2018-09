LUNÁRNY KALENDÁR od 1.10 do 7.10.2018: V piatok sa nedorozumenia predošlých dní utíšia, v sobotu sa majte na pozore

Pondelok 1.10

V dnešný deň sa vyhnite prázdnym rečiam a nikam nevedúcemu filozofovaniu o tom, čo by sa malo a čo asi nie. Riešte veci zodpovedným konaním, plne podriadeným presnosti. Vážte všetky vypovedané slová choďte bez okolkov priamo na vec, prioritne sa zamerajte na to, čo je prospešné vašej budúcnosti. Určite sa nesťahujte do ústrania a nezostávajte sami.

Utorok 2.10.

Logiku a pragmatickosť pondelka vystrieda vysoká intuícia. Nepoddávajte sa vonkajším tlakom, zamerajte sa na svoj vnútorný hlas. Tak pochopíte význam mnohých opakujúcich sa udalostí vo svojom doterajšom živote a aj vycítite, čo je pre vás dobré a čo už nie. Využite múdrosť dňa, môže vám poskytnúť mnohé odpovede za hranicami bežného poznania.

Streda 3.10

Deň vás plánuje učiť trpezlivosti s inými aj úprimnosti voči nim. Snažte sa pochopiť malé i veľké chyby a odpúšťajte, prijmite fakty a nič nehodnoťte. Akékoľvek pochybnosti vám môžu uškodiť. Nenechajte sa ničím vyprovokovať, každá pomsta sa akosi vždy obráti voči autorovi. Snažte sa čo najviac hýbať.

Štvrtok 4.10.

Nesnažte sa fixovať len na to, čo už dôverne poznáte. Pustite sa do zborenia všetkého starého a prežitého, štvrtok vám na to dodá dostatok sily a energie. Vyhnite sa davom, stretnutiam či poradám a podľa možnosti ich preložte. Vyrovnajte si staršie finančné záväzky, splácajte dlhy a nad ničím sa nepoburujte.

Piatok 5.10.

Nedorozumenia predošlých dní sa utíšia a mnohé sa razom vysvetlí. Uvoľnená nálada vás posunie k zábave, k chuti žartovať a plne si vychutnávať život. Niekto si môže dovoliť aj zariskovať a rozprúdiť nebývalé vášne. Deň možno hodnotiť ako magický.

Sobota 6.10.

Sobota vás vyzýva k všeobecnej opatrnosti. Aj pri malej nepozornosti by ste mohli o mnohé prísť, týka sa to i dobrých nápadov a projektov. Majte sa na pozore, jazyk držte na uzde a komunikujte výhradne s ľuďmi, ktorí sú vám sympatickí a máte spoločné názory. I napriek tomu hovorte čo najmenej. Veľký pozor si dajte aj na tých, čo vám lichotia a sršia chválou na vás.

Nedeľa 7.10.

Nedeľa mnohým objasní, čo bolo doposiaľ ukryté. Zbavte sa všetkých ilúzií, uvedomte si zodpovednosť za každý svoj čin. Nezačínajte nič nového, venujte sa viac potrebám svojho ducha a tela. Ak chcete niečo zmiesť zo stola, deň je na to ako stvorený.