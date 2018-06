LUNÁRNY KALENDÁR od 18.6 do 24.6. 2018: Láska bude hrať prím a podporí váš úspech aj vnútorné vyrovnanie

Pondelok 18.6.

Deň je pozoruhodný postavením planét a to by malo priať všetkým rozhodnutiam a aktivitám, ktoré chcete rozbehnúť, zmeniť alebo obnoviť. Láska bude hrať prím a podporí váš úspech aj vnútorné vyrovnanie. Robte si malé radosti, vyhraďte si dostatočný priestor pre seba a vyberte sa na nákupy. Večer zapáľte vonnú tyčinku či sviečku, započúvajte sa do príjemnej hudby, prípadne robte omladzovacie kúry.

Utorok 19.6.

Čo ste nestihli v pondelok, dnes len ťažko dobehnete. Deň je vhodný na kalkulácie nákladov, výdavkov a skúmanie všeobecne. Neponáhľajte sa, zvýšte pozornosť na cestách. Niečo staré môže nečakane skončiť, aby tak uvoľnilo priestor novému. Sústreďte sa na cieľ, vyhnite sa prázdnym rečiam, klamstvám a zbytočným starostiam. Rozmýšľať o ťažkostiach znamená dobrovoľne ich brať na seba.

Streda 20.6.

Dopoludnia budú drobné povinnosti raketovo narastať a vám neostáva nič iné, len ich začať zdolávať. Pustite sa do práce a nedajte priestor zbytočným výhovorkám. Sústredenosť na prácu cez počiatočné prekážky prináša výborné výsledky a dokonca aj radosť zo života. Popoludnie je ústretové na založenie firmy a uskutočňovanie viacerých plánov. Vyrobené lieky či tinktúry budú mať maximálny účinok.

Štvrtok 21.6.

Štvrtok proti sebe postaví to, čo by sa malo a to, čo chcete. Vaše hodnotenia môžu byť pod silným vplyvom predsudkov, ktoré ste bohužiaľ u seba zatiaľ neobjavili. Prevláda jednanie na základe pocitov, obklopte sa blízkymi ľuďmi a ochraňujte ich. Nenechajte sa nikým vyprovokovať, ani oklamať či otravovať. Máte sa naučiť rozpoznávať faloš, klamstvá a zradnú solidárnosť. S dňom je spojený hrudník a ak porušíte tradície, môžu vás rozbolieť rebrá s pocitom, že sa dusíte.

Piatok 22.6.

Piatok je už od rána prajný pre úspech – vydariť by sa mohlo všetko, na čom vám záleží. Úspech nečakajte, ak ste povrchní. Čo sa dnes vydarí, bude mať aj dlhé trvanie. Ľahko sa presadíte, na tento deň preložte riešenie sporných záležitostí a predkladajte rôzne žiadosti. Podvečer si vyhraďte priestor budovania domova, je vhodný čas na rodinné rozhovory a spomienky na rôzne spoločné príhody. Zlepšujte svoje vzťahy, neprejavujte negativitu a doma nemá nastať konflikt.

Sobota 23.6.

Sobota je mimoriadne prajná na nadväzovanie vzťahov a podporí rozvoj komunikácie. Aj pre osamelých sa črtá šanca na zoznámenie, ak využijú tento lunárny deň. Môžete sa rýchlo naučiť čosi nové a aj si to dobre zapamätáte. Optimálne energie sú pre tímové aktivity a nové zážitky, celkové zlepšovanie stavu vecí, rôzne spoločenské akcie a cesty. Priveľmi sa nezaťažujte.

Nedeľa 24.6.

Postavenie planét môže prispieť k zhoršeniu nálady a väčšina z vás podľahne vlastnej rozpínavosti alebo sa s ňou nečakane stretne u iných. V nedeľu môže zvíťaziť len múdrosť nad rozumom s citmi. Preferujte veľkorysosť, otvorenosť, toleranciu a výsledkom bude pokoj i posilnenie ducha. Buďte ústretoví k udobreniu, neplačte a nerozčuľujte sa, nikomu nedovoľte aby na vás parazitoval. Nebezpečná je i ľútosť, trvajte na tom, že každý si musí problémy riešiť sám.