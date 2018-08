LUNÁRNY KALENDÁR od 20.8. do 26.8.: Skvelé! Od pondelka sa tešte na prílev energie a humoru

Pondelok 20.8.

Pondelok už dopoludnia nadelí množstvo energie, pridá i zmysel pre humor. Kto sa týchto darov chytí, neminie ho úspech, vydarí sa takmer všetko, na čom záleží. Povrchní jedinci na úspech budú čakať márne, skôr príde mrzutosť a škaredé pohľady. Čo sa v dnes vydarí, bude mať dlhé trvanie. Ľahko sa presadíte, preto v tento deň riešte všetky sporné záležitosti. Večer si nájdite čas na rodinné rozhovory a spoločné spomienky.

Utorok 21.8.

Praktickosť utorka oceníte najmä vo všetkých druhoch vzťahov. Pri ochote komunikovať sa môžu začať nové a zaujímavé vzťahové väzby. Príjemne prekvapení budú aj osamelí, môžu stretnúť svoju druhú polovičku, ak sa stretnutiam otvoria. Všetko čo začnete v práci aj dôsledne ukončite a neodkladajte nedorobené. Ničím nepodstatným sa zbytočne nezaťažujte.

Streda 22.8.

Deň prináša rast všeobecne. Skvelý na prijatie nových názorov, i na cesty, kde si rozšírite poznanie a prehĺbite osobnosť. Víťazí múdrosť nad rozumom s citmi, prevláda veľkorysosť, otvorenosť a tolerancia. Buďte ústretoví k udobreniu sa, prejavíte tak svoju zrelosť. Nerozčuľujte sa a nikomu nedovoľte aby na vás akýmkoľvek spôsobom parazitoval.

Štvrtok 23.8.

Štvrtok vnáša harmóniu a súlad do všetkých vzťahov, prevláda porozumenie, dôvera, harmónia, umelecká tvorba, estetika. Prichádza i množstvo informácií a oplatí sa udržiavať kontakt s ľuďmi. Deň je výborný na začiatok rôznych kurzov, ľahko sa v ňom veľa naučíte. Vyhnite sa agresivite. Dobre sa vstrebávajú liečivá, večer si pripravte omladzovaciu kúru.

Piatok 24.8.

Rozporuplný piatok môže mnohé zrkadliť v neuvážených a nepremyslených výrokoch i gestách. Zbytočne sa v ničom neunáhlite, nechajte si dostatočný čas na rozmyslenie. Odpútajte sa od zbytočného a zmierte sa so sebou. Všímajte si, čo sa okolo vás deje. Deň prospešný na náročnejšiu fyzickú prácu, tak premôžete prevládajúce energie zaslepenosti.

Sobota 25.8.

Sobota sa nesie v znamení spoločenského ruchu, bude vám dobre v prítomnosti priateľov kdekoľvek budete tráviť spoločné chvíle. Dobrá hudba mnohým otvorí srdce a uľaví duši. Nesnažte sa nič v sebe potláčať a vyjadrite všetko tak, ako to cítite. Samého seba klamať nemusíte a iných tiež nie.

Nedeľa 26.8.

Deň prináša mnohé pokušenia a vaše pudy budú vystavené skúškam. Rastie aj sklon k rôznym hádkam, ich iniciátorkami sú skôr ženy, než muži. Nerobte závažné rozhodnutia, psychické i emocionálne napätie je na maxime. To všetko môže so sebou niesť neprirodzené chovanie, ktoré hraničí až so sebadeštrukciou. Odfiltrovať tieto energie pomôže primeraný šport, turistika a dlhšie prechádzky.