LUNÁRNY KALENDÁR od 27.8. do 2.9.: Pozor si dajte na pocity menejcennosti a nadávky

Pondelok 27.8.

Minimalizujte potrebu jednať, najskôr si podrobnejšie rozanalyzujte, čo ste ešte neuskutočnili zo svojich predsavzatí a maximálne sa venujte práci. Čaká na vás toho v úvode týždňa viac ako dosť, preto si nič rozptyľujúce nedohadujte. Buďte k sebe úprimní a poctiví. Ak treba, pokojne si priznajte chyby. Nechovajte sa hrubo a nekričte. Harmónia je zárukou, aby sa nič nepríjemné neprihodilo.

Utorok 28.8.

Názory ľudí sa dnes môžu diametrálne líšiť, len ťažšie nájdete vzájomný konsenzus. Spoločné projekty aj partnerstvá sú podrobované skúškam. Témou dňa je naplnenie. Vo firmách môžu vznikať boje o moc o vedúce posty. Pozor si dajte na pocity menejcennosti a nadávky. Nenechajte sa nikým zbytočne vyprovokovať.

Streda 29.8.

Individualistická streda dá priestor rôznorodým nápadom a postupom. Hlavnou témou dňa je presadenie sa i vyvodzovanie dôsledkov. Improvizujte len v rámci rozumných možností a v ničom nepreháňajte. Vaše kroky by mali byť premyslené, inak ľahko pritiahnete nehodu či zbytočný konflikt. Udalosti dňa môžu odrážať vaše komplexy menejcennosti. Streda vám nastavuje zrkadlo.

Štvrtok 30.8.

Aktívny štvrtok bude preplnený množstvom rôznych ponúk, dialógov, dohôd a pochopenia, podporí aj schopnosť analýzy. Zostavujte návody na úspech, pracovné postupy k vyhľadaniu chýb na zlepšenie systému práce. Neuzatvárajte zmluvy, neberte na seba žiadne záväzky, neberte si pôžičky, nič nesľubujte a neklaďte iným pasce.

Piatok 31.8.

Priaznivý piatok nesie so sebou množstvo aspektov pre poznanie širších súvislostí v rôznych oblastiach života - v ekonomike, politike i v ezoterike vzhľadom k vlastnej práci. Skôr pochopíte iné názory a pohľady na svet. Nezačínajte už nič nové, mohlo by sa vám to vymknúť z rúk. Ak k tomu dôjde, prepnite na improvizáciu. Vyhnite sa zlosti, prchkosti a pýche.

Sobota 1.9.

Sobota môže zamávať nervovou sústavou tým, ktorí sa desia zmien a nadchádzajúcich povinností v súvislosti s novým školským rokom. Nepoddávajte sa vonkajším tlakom, riešte všetko s tým spojené, snažte sa sústrediť a vyhnite sa panike za každú cenu. Deň súvisí so zmenami a je vhodný na akýkoľvek pohyb či zmeny

Nedeľa 2.9.

Múdrosťou a skrytým poznaním obdarená nedeľa vás nabáda venovať viac pozornosti šepotu intuície. Rýchlejšie vycítite, čo je pre vás dobré a čo už nie. Uvoľnená nálada zvedavosť a nápaditosť prispejú k pozitívnemu dňu. Zbytočne sa nenamáhajte a využite múdrosť nedele.