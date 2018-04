Lunárny kalendár: Tento týždeň sa prebudia vaše nadprirodzené schopnosti

Pondelok 9.4.

Energie pondelka budú síce silné, ich sila však sympatická nebude. Máločo sa vám podarí dotiahnuť do zdarného konca podľa pôvodného plánu. Improvizácia bude najlepším riešením a dôležité záležitosti presuňte na popoludnie. Vyhnite sa davom, stretnutiam či poradám a preložte ich. Vyostrí sa aj náchylnosť k hádkam a k stresu. Deň je nebezpečný deň na spätné procesy, veci čo začnete, sa môžu ľahko zvrátiť a dosiahnete opačný efekt.

Utorok 10.4.

Zmierlivejší utorok nastaví zrkadlo niektorým vašim zvykom aj zlozvykom. Do zásadnejších zmien radšej ešte nevstupujte. Nedorozumenia sa budú vysvetľovať ľahšie, mnohé sa vyjasní a vysvetlí. Určite sa nikam neponáhľajte. Utorok je aj magickým deň, v ktorom sa prebúdzajú nadprirodzené schopnosti človeka. Tieto schopnosti nestimulujte, sú výsledkom predchádzajúcich skúseností. Uprednostnite intuíciu.

Streda 11.4.

Streda vás vyzve na opatrnosť, nezačínajte nové záležitosti, uviazli by na mŕtvom bode. Nepodceňte riziko krádeží nielen materiálnych vecí, ale i nápadov či projektov. Majte sa na pozore a komunikujte len s ľuďmi, ktorí sú vám sympatickí a zdieľate spoločné názory. I tak hovorte čo najmenej. Pozor na ľudí, čo vás chvália v tento deň, radšej počúvajte kritiku. Neklamte sami seba, mohli by ste sa chytiť do pasce vlastných úspechov. S ničím sa nestotožňujte.

Štvrtok 12.4.

Deň vás bude zvádzať k odkladaniu dôležitého na neskôr. Zbavte sa všetkých ilúzií, uvedomte si zodpovednosť za každý svoj čin. Väčšinovým nápadom stratiť sa z dohľadu, oddávať sa spomienkam a emóciám nebude jednoduché uniknúť. Nezačínajte nič nového, neprináša to výsledky, ale ak chcete niečo zmiesť zo stola, deň je na to stvorený.

Piatok 13.4.

Odstraňujte disharmóniu v sebe i okolo seba, deň dáva možnosť poznať a pochopiť cieľ života aj ho dosiahnuť. Piatok posilní vašu emočnú stránku osobnosti a opätované city vás už dostanú do tých správnych koľají. Dôvera v seba sa vám isto vyplatí a rozumu dajte zaslúženú pauzu, nechajte prehovoriť hlas svojej intuície.

Sobota 14.4.

V sobotu u mnohých z vás bude šarapatiť tvrdohlavosť, ktorá poľahky zvedie miešať sa do cudzích záležitostí. Ťažkosti dňa považujte za priazeň, ukazujú vám, na čom máte pracovať. Vedome odháňajte od seba negatívne myšlienky, neznepokojujte sa, nemajte pochybnosti. Buďte zdržanliví. Deň je nevhodný na sobáš.

Nedeľa 15.4.

Tento lunárny deň nebýva každý mesiac a je veľmi krátky. Analyzujte uplynulé dni a dokončite potrebné záležitosti. Nič nemeňte. Je to deň odpustenia a lásky. Vyhnite sa agresivite a autoritatívnym sklonom či zbytočným rigidným postojom. Niektoré konfliktné situácie zamútia práve to, o čom ste nechceli dlhšie hovoriť. Nepríjemným znamením je popáliť sa.