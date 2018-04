Lunárny kalendár: Tento týždeň si dajte pozor na deň mágie!

Pondelok 5.3.

Pondelok je dňom, ktorý vám nastaví zrkadlo. Všetky kroky si premyslite, inak ľahko pritiahnete nehodu či konflikt. Udalosti dňa môžu odrážať vaše komplexy menejcennosti. Je to deň pomoci a ochrany v ktorom stačí aj menej spánku. Ak vás ťahá do postele, nie je to dobrý signál, no prekážky viete prekonať ak na sebe začnete pracovať. Pozor na vzťahovačnosť a negatívne emócie. Nesprávne využitie energie dňa prináša prekážky, stratu správnej cesty a klamstvá, zlé sny.

Utorok 6.3

Aktívny utorok nikoho nenechá na pochybách, že na všetko je potrebné pripraviť sa a nič neunáhliť. Pri vnútornom napätí sa môžu objaviť aj nečakané prekážky. Na tie pozerajte s odstupom, potom zbadáte dôležitý signál v nich ukrytý. Prípadné podpisovanie zmlúv preložte na iný deň, neberte na seba žiadne záväzky alebo pôžičky. Neklaďte iným pasce a nič nesľubujte. Nevyužitá energia dňa oslabuje hrubé črevo.

Streda 7.3.

Vďaka pozitívnej strede sa vám podarí dotiahnuť do konca všetko zameškané. Dobre by ste mali pochodiť na úradoch, pri rôznych obchodných jednaniach, pohovoroch či súkromných schôdzkach. Vyhnite sa zlosti, prchkosti, pýche, brzdia zmenu, ktorá je témou dňa. Ak nežijete správne, môže sa objaviť stuhnutosť šije, mdloby zvýšený krvný tlak, meravosť rúk.

Štvrtok 8.3.

Riešte veci prospešné vašej budúcnosti. Nevzdávajte sa pri prvej prekážke, platí to najmä pre lenivejšie nastavených ľudí. Aktivita, pohyb, financie, zmena práce ak tá terajšia už nenapĺňa – to všetko sú aspekty, ktoré môžete smelo riešiť. Nesťahujte sa do ústrania, nezostávajte sami, viac komunikujte s priateľmi. Energiu dňa realizujte v dave, deň vám umožní byť lepšími a galantnejšími. Ak človek na sebe nepracuje, nič nemení vo svojom vnútri, naruší sa funkcia pečene a štruktúra krvi.

Piatok 9.3.

Využite v plnej miere múdrosť a vyváženosť piatku. Vďaka postrehu sa zvýši schopnosť improvizácie. Dôležité je nepoddať sa vonkajším tlakom a viac počúvať intuíciu. Vycítite, čo je pre vás dobré a čo nie. Tento deň mágie a rôznych veštieb vám poskytne odpovede za hranicami bežného poznania. S dňom je spojený pás, bedrá, kríže a spodná časť kostrče. Pri nevyužití energie dňa môžu vznikať bolesti v páse, v bedrovej chrbtici, zablokovanie krčnej chrbtice a problémy miechy.

Sobota 10.3.

Vsaďte na trpezlivosť a úprimnosť. Pochopte malé i veľké chyby a odpúšťajte, prijmite fakty a nehodnoťte. Akékoľvek pochybnosti vám uškodia. Nenechajte sa vyprovokovať, každá pomsta sa vždy obráti voči autorovi. Snažte sa čo najviac hýbať. Všímajte si, či vás nerozboleli členky, je to prejav energetického vampirizmu.

Nedeľa 11.3.

Nedeľa zosilní hlas pravidiel a poriadku. Vhodná na borenie starého, k čomu dáva dostatok sily a energie. Náchylnejší môžete byť k autoritatívnosti, k rigidným názorom, ale aj ostrejším hádkam. V tom prípade sa nedeľa ľahko môže pre niekoho stať nebezpečným dňom na spätné procesy. Veci, ktoré začnete útočne riešiť sa môžu zvrátiť a dosiahnete opačný efekt. Každá vzbura v tomto dni môže byť príčinou ochorenia hrubého čreva.