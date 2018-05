Sklamanie, vášnivé ponocovanie, ale aj kariérny rast. Pozrite sa, čo hovorí horoskop o vašom týždni

Horoskop od 2.5 - 8.5.

Baran

Stretávate sa síce s istým sklamaním, ale nevadí. Čo nie je teraz, neskôr sa podarí. Mali by ste prehodnotiť, s kým sa stýkate – aj to sa v značnej miere podpisuje pod mnohé sklamania. Pripravte sa na nové aktivity, budú si vyžadovať istú trpezlivosť a určite aj prezieravosť.

Motto týždňa: „Menej niekedy býva viac.“ Rýchlo vytriezvejte zo zaslepeného nadšenia a ľahkoverného blúznenia. Dostávate priestor na sebakritiku a zhodnocovanie.

Býk

Rušnému týždňu sa nijako nevyhnete, nervy vám budú pracovať naplno. Hoci vy meniť veľmi nemusíte, pripravte sa na zmeny v práci. Odhodlajte sa požiadať aj o zvýšenie platu, rozbehnúť nove projekty. Niekedy musíme aj čosi stratiť, aby sme mohli získať. Nezabúdajte svoj čas venovať aj rodine. Sporom a hádkam sa radšej vyhnite.

Motto týždňa: „Len čerstvý vietor vnáša pohyb do zastaraných zvykov“. Konania v slepých uličkách vždy vystrieda významný obrat.

Blíženci

Snažte sa pochopiť svoju vlastnú podstatu, potom budete vedieť kto ste a čo naozaj chcete. V priebehu týždňa na vás čaká príjemná správa. Viac myšlienok však venujte svojej práci – v tejto sfére máte nasledujúce obdobie plné zmien. Len na vás záleží, či budete stúpať hore alebo krachovať. Váhavosť a vyčkávanie sa vám nemusí vyplatiť.

Motto týždňa: „Vlažná nestrannosť nosí len ľahostajnosť a vnútornú prázdnotu.“ Život vtedy ide mimo vás, nedávate nič, ale ani nič nedostávate.

Rak

Doprajte si predĺžený víkend s rodinou a určite na ňom nešetrite! Ak sa zbavíte svojich strachov, podarí sa vám naskočiť na vlnu hojnosti. Neskôr vás čaká aj vybavovanie na úradoch, žiadne úradné listiny nevyhadzujte ako bezpredmetné, ak niečomu nerozumiete, radšej sa poraďte s odborníkom.

Motto týždňa: „Otvorenosť a harmónia sú sestrami radosti a úspechu.“ Vtedy sa aj znásobuje pocit, že ste na správnom mieste.

Lev

Tento týždeň je pre vás dosť významný. Dodržiavajte všetky písomné zmluvy, ale aj ústne dohody. Hoci ste šikovní a kreatívni, dostanete sa len tam, kde vám to vaše okolie dovolí, preto sa obklopujte len kvalitnými ľuďmi. Podarí sa vám presadiť sa a čoskoro začnete svoje úsilie aj zhodnocovať.

Motto týždňa: „Prístupnosť a ochota prevziať zodpovednosť vyvoláva veselosť a srdečnosť, ale i odvahu a podnikavosť.“ Absolútne nedáva priestor manipulátorom vo vašom živote.

Panna

Úspech vám klope na dvere, prekážky, ktoré ešte cítite, už pomaly doznievajú. Nedajte sa nimi znechutiť. Panny, ktoré nemajú prácu, dostávajú príležitosť. Nerobte predčasné závery, zbytočne nedramatizujte a nevynášajte súdy. Radšej otvorte dvere skvelým nápadom a tie sa snažte aj dotiahnuť do konca.

Motto týždňa: „Rozhodnutia a postoje priečiace sa vašim pocitom prinášajú búrku sklamaní.“ Táto bolesť vás však posúva najrýchlejšie, inak by ste nezačali hľadať východiská.

Váhy

Nasledujúce dni sú pre vás pomerne plodným obdobím, máte veľké šance, že si vás niekto všimne. Nerozhodnosť a váhavosť teraz nemá u vás čo hľadať, inak vám môžu šance ľahko prekĺznuť pomedzi prsty. Vytypujte si správnych ľudí i situácie. Nemárnite čas hľadaním chýb u iných, nič za nikoho neriešte.

Motto týždňa: „Obavy zo strát často vedú k väčšej samostatnosti.“ Signály pocitov neistoty sprevádzajú zložitejšie procesy rastu, preto sa neobávajte ani temnejších predtúch.

Škorpión

Urobte si čas na seba a svoju rodinu, ak vás niekto nahnevá, radšej odpúšťajte. Ľahkomyseľnosti sa vyhnite, môže vás provokovať istá žena, určite sa nad to povzneste. Cibrite si svoju vnímavosť, okolo vás teraz prechádza pomerne dosť šancí, tak ich neprehliadnite! Hviezdy sú vám naklonené.

Motto týždňa: „Doposiaľ nezáväzné a hravé myšlienky pretaví v činy len dôležitý a jasný impulz.“ Okrem materiálna získavate hodnotné i trvalé skúsenosti.

Strelec

Týždeň bude pre vás pomerne aktívny, často nebudete vychádzať z údivu, čo všetko sa okolo vás deje. Nezabúdajte pracovať na svojom rozvoji a vzdelávaní sa. Posun vás určite neminie, viac budete cestovať, ale i robiť dôležité rozhodnutia. Svoju lásku tiež nezanedbávajte.

Motto týždňa: „Láska a harmónia prinášajú hojnosť vo všetkých úrovniach života.“ Optimizmus vytvára srdečnú atmosféru a ľahkú realizáciu všetkých plánov.

Kozorožec

V aktuálnom týždni budete viac riešiť finančné záležitosti. Nezabúdajte, že peniaze sú dobrý sluha, ale zlý pán. Je možné, že stretnete niekoho zo svojej minulosti, no majte sa na pozore – neotvárajte staré záležitosti! Riešte len prítomnosť, ňou si pripravujete budúcnosť. Flirtom a milostným pletkám sa tiež vyhnite.

Motto týždňa: „Ak často a radi veľkoryso dávate, zákonite sa vám dostáva všetkého znásobene.“ Všetko padá na úrodnú pôdu a vy už len zbierate hojnú úrodu.

Vodnár

Naberte odvahu a konečne sa začnite vyjadrovať priamo. Viac času trávte v prírode a s rodinou. Môžete stretnúť niekoho významného pre svoju budúcnosť. Črtajú sa nové zmluvy a dohody – uzatvárajte ich vždy písomne! Inak by ste ľahko mohli sadnúť na lep podvodníkovi.

Motto týždňa: „Šťastie sa nikdy nevnucuje samo, musí byť objavené vami a vo vás.“ Taký výsledok je už trvalý a nezvratný, urobí vás skutočne šťastnými.

Ryby

Urobte rekapituláciu toho, čo vám vadí a čo vyhovuje. Nedajte na reči, zbytočne by vás to trápilo. Vyhnite sa aj zápletkám na pracovisku. Nastal čas zmien, je dôležité byť v správnom čase na správnom mieste a na to vám poslúži vaša povestná intuícia. Uzatvárajte starý život, čaká na vás veľa nového.

Motto týždňa: „Ak ste nápadní, bojujete a vytŕčate z radu. Nečudujte sa, ak si vás všimnú závistlivci, ktorí by vás radi vytlačili z pozície.“ Ak bojujete, vždy sa snažte najskôr zaujať výhodnú pozíciu.