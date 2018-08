Whitney Houston bola dieťa, keď ju pohlavne zneužívala teta. Film o speváčke odhaľuje aj ďalšie temné tajomstvá

Tak ako sa pred troma rokmi dočkala posmrtného dokumentu rebelka Amy Winehouse († 27), dočkala sa ho teraz aj nekorunovaná kráľovná hudobného priemyslu Whitney Houston. Obe ženy spájal talent od Boha, no aj duša plná démonov, ktoré ich stiahli na dno pekla. A teraz aj filmy nazvané jednoducho podľa ich krstných mien.

Hlas, čo nadchol milióny

Osud nadelil Whitney do vienka nádherný hlas a krásu vyrážajúcu dych. Napriek tomu k nej bol veľmi krutý. Predala vyše dvesto miliónov albumov a stala sa aj filmovou hviezdou, tento úspech však prebili alkoholické a drogové škandály, brutálny muž Bobby Brown a tragická smrť. A aby toho nebolo málo, za krátky čas podobný osud postihol aj jej milovanú dcéru. Jednoducho, čokoládová hviezda žila život ako z románu. Teraz sa dočkal sfilmovania ako dokument. Nakrútil ho oscarový dokumentarista Kevin Macdonald. Snažil sa o neprikrášlený obraz speváčky a jej rodiny. Mnohé veci odznejú na verejnosti po prvý raz a to, čo vychádza na povrch, šokuje. Napríklad, kde hľadať príčinu jej démonov. Bola dieťa, keď ju začala pohlavne zneužívať jej teta. To nie je práve dobrý štart do života…