Zúfalí rodičia zo Spiša sa nechcú vzdať. Prečo ich deťom rušia škôlku, keď inú idú stavať?

Podľa prognóz, ktoré zverejnilo Centrum vedecko-technických informácií, vo väčšine slovenských okresov počet narodených detí klesne o pätnásť rokov takmer o tretinu. Za päť rokov na Slovensku aj preto zaniklo asi stodvadsať materských škôl, neraz sa spojili do jedného subjektu so základnou školou. „V tomto prípade ide o racionalizačný krok zriaďovateľa,“ tvrdí Andrea Pivarčiová z ministerstva školstva. Rentabilita má stáť aj za plánovaným zrušením materskej školy na Kozom vrchu v Spišskej Novej Vsi, čo sa nepáči rodičom detí, ktoré tam chodia.

„Je jedinou, ktorá integruje telesne a mentálne postihnuté deti. Navštevujú ju deti s Downovým syndrómom, autistické deti, ako aj deti telesne postihnuté. Stávajú sa súčasťou celého kolektívu, čo je tiež dôležité pre vývin zdravých detí,“ hovorí Roman Garaj. Do škôlky na Kozom vrchu kedysi chodil aj on, dnes sa v nej hrajú jeho dve zdravé dcéry. „Takto sa učia tolerancii a empatii,“ pripomína organizátor petície za zachovanie škôlky. A hoci mestskí úradníci tlmia vášne, že deti bez problémov umiestnia do iných škôlok, skúsenosti rodičov sú úplne iné!

Šťastní a s kamarátmi

„Náš päťročný Miško je mentálne v poriadku. Akurát má problém s dolnými končatinami, preto zatiaľ používa barličky, no už sa púšťa sám chodiť. Cvičíme doma, niekoľkokrát ročne cestujeme na dlhý pobyt do rehabilitačného centra. Robíme všetko pre to, aby bol synček samostatný,“ hovorí Denisa Frankovičová. Vlani obvolala tucet škôlok v Spišskej Novej Vsi, no jej snaha prihlásiť do nich Miška sa vždy skončila pri telefonickom rozhovore . Žiadna z riaditeliek ho vraj nechcela ani len vidieť.

„Až na Kozom vrchu ho bez problémov prijali. Je tu šťastný, našiel si kamarátov. Včera spomínal, ako mu jeden z nich pomáhal obuť sa,“ pokračuje v opisovaní drobných radostí pani Denisa. Rovnaké skúsenosti má Peter Okresa. Jeho dcéra Miška má Downov syndróm a tiež ju odmietli vo všetkých škôlkach. Väčšinou s odôvodnením, že na to nemajú podmienky ani špeciálnych pedagógov. „Škôlka na Kozom vrchu Mišku vzala a zabezpečila jej aj osobnú asistentku,“ podotýka Peter, kým dievčatko hľadá kamarátov. Jedným z nich je syn Alice Jendričákovej, Jakub...

Aká bude budúcnosť?

„Tu je rád, no bojím sa, či v inej škôlke nebude problémový. Nemá ani tri roky, no je veľmi živý,“ hovorí pani Alica. Vedľa nej stojí Janka Gondeková. Jej synovia , dvojčatá Bruno a Kamil, sú už školáci, rodičov škôlkarov, ktorí sa obávajú budúcnosti, napriek tomu podporuje. „Obaja synovia sú autisti. Život s nimi je krásny, no nie je jednoduchý. Z predošlej škôlky nás vylúčili kvôli ich nevyspytateľnému správaniu. Na Kozí vrch nás vzali najskôr na pár mesiacov, napokon sem chlapci do špeciálnej triedy chodili štyri roky. Mali to tu radi, dokonca boli s ostatnými deťmi dvakrát v škole v prírode. Viem, že je tu skvelý kolektív a aj preto mi na tejto materskej škole stále záleží,“ priznáva sa Janka. S

tojíme pred plotom. Do škôlky nás nepustia, riaditeľka sa k situácii vyjadrovať nechce: je zamestnankyňa mesta. Niekto povie, že z budovy má byť zariadenie pre seniorov. Iný počul, že stavbu v lukratívnej štvrti s rodinnými vilkami chcú lacno predať niektorému z podnikateľov. Najviac však rodičov hnevá, že kým ich peknú, čistú, priateľskú a dobre fungujúcu škôlku rušia, mesto žiada o poskytnutie grantov na výstavbu dvoch nových materských škol. Keďže budú určené pre rómske deti, môže na ňu dostať takmer celú sumu z verejných peňazí!

Ekonomika nepustí

„Tieto deti musíme vzdelávať už od troch rokov, aby vedeli, čo je farba, aby vôbec rozumeli po slovensky. Je to problém, pred ktorým nemôžeme strkať hlavu do piesku,“ oponuje primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik. Pokiaľ ide o škôlky pre rómske deti, hovorí, že určite nebudú dve a tú jednu tiež nepostavia v meste. Kým on opakuje, že o budúcnosti škôlky na Kozom vrchu ešte nie je rozhodnuté, riaditeľka Správy školských zariadení Markéta Ďuríková má v tom jasno. Za všetkým je ekonomika. V Spišskej Novej Vsi, ktorá má necelých štyridsaťtisíc obyvateľov, je dokopy osemnásť materských škôl, v septembri má pribudnúť ďalšia.

„Počet detí nemá stúpajúcu tendenciu a ani ich kapacity nie sú využité. Zvolili sme jednak ekonomické kritérium a jednak to, že materskú školu na Kozom vrchu, z celkového počtu 43 navštevuje len 7 detí z lokality jej umiestnenia. Ostatné tam rodičia vozia z iných častí mesta,“ argumentuje pani Ďuríková. Náklady na jedno dieťa v škôlke, ktorú teraz bránia rodičia, sú navyše o tisíc eur vyššie ako inde.

Skreslená analýza?

„Špeciálna trieda pre autistické deti nemôže dosiahnuť takú kapacitu detí ako triedy so zdravými deťmi. Preto výsledky takejto analýzy môžu byť skreslené a nemusia byť objektívne,“ oponuje Roman Garaj. Na jeho strane nestoja len rodičia malých detí, ale aj obyvatelia viliek, ktoré škôlku obklopujú. Keď z tejto časti mesta zmizne detský smiech, na aký si za posledných štyridsať rokov zvykli, budú sa vraj cítiť, akoby ani neboli doma. Podľa našich informácií by zo škôlky na Kozom vrchu malo byť zariadenie pre seniorov, ktoré v meste chýbajú...

Vedeli ste?

Niektoré materské školy na Slovensku zatvorili po desiatkach rokov nepretržitého fungovania, iným to nevydržalo ani dva roky. Smutným rekordérom je škôlka v Považanoch, ktorú otvorili v roku 1947 a zavreli vlani. Škôlku v Hlohovci otvorili a zatvorili v priebehu vlaňajška. Z vyše dvestodvadsať škôlok, ktoré v ostatnom čase zavreli, ich 130 zatvorili nadobro, 52 zlúčili s inou školou, 41 pozastavili činnosť. Najviac škôlok za pätnásť rokov zaniklo v posledných dvoch rokoch!

