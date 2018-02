Zvalcuje dojemné rozprávkové retro Oscary?

Podoba vody je variáciou na Krásku a zviera alebo aj na doktora Frankensteina. Je totiž o vzťahu dvoch nerovnocenných bytostí. Teda nerovnocenných v očiach okolia, lebo tí dvaja sa milujú bezpodmienečnou láskou.

Väzeň z laboratória

V novej fantasy síce hlavná hrdinka nie je kráska navonok, vnútri však určite. Elisa je nemá upratovačka, ktorá upratuje vo vládnom laboratóriu. Jedného dňa tam objaví čudesného väzňa. Obludu, zviera, obojživelné monštrum, ktoré sa podarilo zajať kdesi v Amazónii, kde ho domorodci uctievali ako boha. V USA, kam ho odvliekli, mu však vedci neprejavujú úctu ani náhodou.

Biologický materiál

Začali ho skúmať a robiť na ňom pokusy bez ohľadu na to, ak pri nich príde o život. Veď je to iba biologický materiál. Lenže obluda má city a Elisa to vytuší. Dokáže s ňou komunikovať aj bez slov a vznikne medzi nimi silné puto. Najmä keď príšera rovnako ako voda kopíruje to, s čím príde do kontaktu. Nie tvar, ale vlastnosti – agresivitu, osamelosť, ale aj lásku. A tak sa nenápadná upratovačka zaľúbi a rozhodne sa konať a svoju lásku zachrániť. Isteže, zápletka a téma vyznievajú banálne, jedinečné je však filmárske stvárnenie a herecké výkony. Poďte sa presvedčiť do kina.

Pretty woman už nechce byť sexi! Čo sa to v päťdesiatke deje s Juliou Robertsovou?

Kto jej PREKÁŽA? Zdena Studenková otvorene povedala, s kým nechce byť v jednej spoločnost

Totálne FIASKO: Brad Pitt ako zvodca pobavil celý svet a Chanel za tento trapas zacvakal desať miliónov!

Obliecť takéto proporcie nie je vôbec jednoduché. Pozrite sa, ako si s tým poradila Halina Pawlowská!