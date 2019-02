ZVRÁTENÁ túžba po štíhlosti. Aj naši chirurgovia sa chytajú za hlavu. Veria, že...

Petra Vajdová (33) môže hovoriť o šťastí. Nie každý má totiž rodinu, ktorá mu pri veľkých problémoch pomôže a na ktorú sa môže spoľahnúť. Citlivá herečka, ktorá nikdy netajila, že veľmi túži po láske a pevnom vzťahu, ale zatiaľ nemala šťastie. Riešila, bohužiaľ, svoje srdcové záležitosti tým najnešťastnejším spôsobom. Kedysi priznala, že jej pri jednom z rozchodov trvalo rok, kým sa vyplakala a až o ďalší polrok si vedela povedať dosť. Slzy, ktoré vedia uľaviť, však po istom čase vystriedal alkohol. A toho sa zbavuje ťažko.

Až keď ju prichytili policajti za volantom opitú, sa konečne s veľkou podporou rodiny odhodlala nastúpiť na protialkoholické liečenie v Česku. Aj počas pobytu v liečebni pripravila rodine prekvapenie – terapiu totiž ukončila predčasne, pretože sa zamilovala do spolupacienta, Čecha Martina (44).

Chválil ho

Príťažlivosť a presvedčenie, že patria osudovo k sebe a dokážu si navzájom pomôcť, bola taká silná, že sa kvôli nej rozviedol. Viacerí odborníci na závislosti upozorňujú, že vzťahy, ktoré vzniknú v takomto životnom období, sú veľmi krehké. Blízki však opäť Petru podržali. Jej novú lásku prijali a strýko Jozef Vajda sa pre denník Plus JEDEN DEŇ vyjadril: „Som šťastný, že má priateľa, len aby to vydržalo, aby to bolo v pohode… Je to príjemný chlapec, takže určite je to dobré.“ Svoj život vzala herečka, ktorá už dlho čakala na toho pravého, do svojich rúk. Dôkazom je sobáš, ktorý sa dvojici podarilo dlhšie tajiť. Nešlo pritom o žiadnu rýchlu civilnú administratívnu záležitosť iba s dvoma svedkami.

Pomáhali jej s prípravami

Dôkazom toho, že rodina pri Petre stále stojí, je otvorená radosť herečkinej sesternice, dcéry herca Jozefa Vajdu. Lea Klimo Vajdová denníku Plus JEDEN DEŇ totiž povedala, že herečka si dopriala poriadnu romantickú svadbu aj so zábavou. „Obrad mali v kostole. Na veselici neboli úplne všetky tradície, ale bola to klasická svadba. Nevesta mala krásne šaty, princeznovské, po dvanástej sa prezliekla,“ povedala Lea, manželka hudobníka Mateja Klima, ktorý na svadbe aj hral. Lea netajila, že Petra všetkých prekvapila, pretože to bolo narýchlo, ale jej slová svedčia o tom, že jej radi pomohli aj s prípravou hostiny, ktorá bola v jednom klube pri Bratislave: „Pomáhala som jej s tým, vybavovala som jej hudbu, fotografa, boli sme v kontakte po celý čas.“ Lea Klimo Vajdová povedala, že na svadbe sa stretli rodiny oboch strán a označila ju za peknú a romantickú. Dúfa tiež, že si dokážu vzťah budovať po celý život.