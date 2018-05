Dobre sa začína, zle končí. Aj TÁTO predstava o manželstve je mýtus

Dvojice, ktoré vstupujú do manželstva, sú plné vášne, nehy a lásky. Hovoria, že blaženejší byť nemôžu. Je to ale pravda? Ozajstné šťastie a spokojnosť sa podľa odborníkov prejavia oveľa neskôr. A treba k nim jediné: spoločne strávené roky. Aspoň to vo svojej poslednej štúdii tvrdí výskum, ktorý publikoval časopis Social Networks and the Life Course.

Medové týždne raz pominú. Čo potom? Foto: pixabay.com

Zaujímavý záver

„Ak si odmyslíme páry na svadobných cestách, najšťastnejší sú ľudia, ktorí sú spolu dvadsať a viac rokov,“ cituje vedcov server Independent. V rámci štúdie zozbierali dáta od viac ako dvetisíc mužov a žien a prišli k zaujímavému poznatku. Zatiaľ čo v prvých dvadsiatich rokoch spokojnosť s manželstvom rok od roku klesala, potom začala rásť!

Mnohé manželstvá sú spolu desiatky rokov. A nevadí im to. Foto: pixabay.com

Polovica vydrží

„Rozvod dnes nie je nič výnimočné, polovica všetkých manželstiev ale vydrží po celý život. Až doteraz sa odborníci zhodovali v tom, že každý vzťah sa dobre začína a zle končí. Predstava, že sebou manželia stále viac opovrhujú, je ale mýtus,“ zhodujú sa vedci. Naopak, až po dlhých rokoch vo vzťahu vraj oceníme vlastnosti človeka, s ktorým žijeme...

