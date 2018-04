Handsfree orgazmus? Cesta k vyvrcholeniu vedie aj cez erotickú hypnózu

Cesta k orgazmu nemusí viesť cez sex, či aspoň dotyky. Niekedy vraj stačia predstavy. Aspoň to podľa magazínu Men´s Health tvrdia erotické hypnotizérky Isabella a Annabel. Hovoria, že sa pohrávajú s meditáciou, podriadenosťou jednej osoby voči druhej, no tiež so zvukmi.

Ako to vyzerá?

Všetko sa začína pohľadom na luxusné ženské podväzky, obrázok podfarbuje ženský hlas. Vzdychá stále viac. „Chcem ťa,“ hovorí. Na iných videách sa v miestnosti točia špirály a na stenách visia decentné erotické obrázky. Hneď na začiatku hypnotizérka pridá návod: keď vysloví kľúčové slovo, vyvolá orgazmus. Bez toho, aby sa vás dotýkal niekto iný, alebo ste sa hladili sami.

Niekomu vraj stačí, že na sex myslí. Foto: pixabay.com

Stačí myšlienka

Podľa fanúšikov tejto metódy si erotická hypnóza vyžaduje trpezlivosť a cvik. Vedci ju nevylučujú, žiadny dôkaz o handsfree orgazme však doteraz ani jedna štúdia nepodala. „Niekomu stačí, že na sex myslí. Obvykle sú to ženy, ktoré milovanie prežívajú nielen cez telo, ale aj cez dušu,“ uzatvára terapeutka Markie L.C. Twistová.