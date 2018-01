Medové týždne vošli do histórie ako najsladšie obdobie manželstva. Je však med naozaj afrodiziakom?

Tradície mu pripisujú povzbudenie sexuálnej sily aj túžby a je aj súčasťou slovenskej mystiky. Honey moon, v preklade medový mesiac, počas ktorého novomanželia nevyšli z postele a popri milovaní pili len nápoj z vody a medu, dokonca vošiel do histórie. Je však med ozajstným afrodiziakom?

Vedci vystríhajú

Vedci z magazínu International Society For Sexual Medicine tvrdia pravý opak! Je jedno, či med jete samotný, alebo si ním obalíte orechy. Podľa výskumníkov neexistuje žiadna seriózna štúdia, ktorá by sexuálne účinky medu potvrdzovala. Naopak, pred medom, ktorý do Európy dorazil z Turecka a označujú ho ako sexuálny stimulant, vystríhajú.

Pozor na srdce

Šialený med síce obsahuje látky, ktoré môžu prekrviť panvovú oblasť a nabudiť ženskú túžbu, no popri tom má množstvo vedľajších účinkov. Po jeho užívaní sa dokonca môžu objaviť problémy so srdcom. Takže ak potrebujete afrodiziakum, s medom nerátajte. Radšej si doprajte večeru pri sviečkach...

