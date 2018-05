Niektoré ženy v Cannes bojujú za svoju dôstojnosť, iné dávajú prednosť lovu

Ach, to by boli vojny malebné, spieval v jednej zo svojich piesní Milan Lasica. Jeho sen sa stal skutočnosťou. V Cannes naozaj prešli ženy do útoku a mnohé tasili zbrane – aj tie ženské. A mysleli to vážne, rozhodli sa skoncovať s mužskou diskrimináciou. Zrátali si totiž, že sú nielen zneužívané, ale aj neuznané.

Matematika nepustí

Predsedkyňou poroty na festivale v Cannes je Cate Blanchettová. Hviezda rozhodne nie je len krásny vešiak na róby. Tak ako sa horlivo zapojila do hnutia MeToo, poukazujúceho na sexuálny mobing, pokračuje v protichlapskom ťažení aj na festivale. So spolupracovníčkami si dali tú námahu a spočítali, že za sedemdesiatjeden rokov festivalu si Zlatú palmu odnieslo 1 688 chlapov, no len 82 žien. Jedinou ocenenou režisérkou bola až do tohto ročníka Jane Campionová s filmom Piano, kým režisérov bolo vyše sedemdesiat! „Kde sú všetky režisérky, strihačky, producentky, kameramanky, distribútorky, ktoré ovplyvňujú kinematografiu?“ pýtala sa Cate v prejave na červenom koberci. A vzápätí dokázala, že vie nielen počítať, ale aj organizovať. Dala dohromady presne osemdesiatdva žien, ktoré cez víkend tiahli promenádou, aby upozornili na nespravodlivé počty. Väčšina z nich si obliekla čierne šaty, čím zároveň pripomínali aj svoje sexuálne zneužívanie vo filmovom biznise.

Trochu paradox

Na jednej strane bojujú ženy v Cannes za svoju dôstojnosť, na druhej strane je tam dosť tých, ktorým vôbec neprekáža status sexuálneho objektu. A tak protipólom čiernych rób sú obrovské výstrihy, priesvitné látky, ktoré nezakrývajú takmer nič, zámerne či náhodou vystrčené bradavky aj nahé pózovanie na hotelovom balkóne. Ženy, ktoré tasili tieto zbrane, majú, zdá sa, celkom iný cieľ než pochodujúce dámy. Ony nie sú vo vojne, ale na love.