Odhaľte ho čuchom: 3 signály, ktoré vám napovedia, že váš chlap má milenku

Ženy majú na to nos a to doslova. Ak upodozrievate vášho partnera z nevery a nemáte žiaden dôkaz, spoľahnite sa na vlastný čuch. Ak „zavoniate“ doma čosi iné, pátrajte.

Nepoužíva parfum

Ak cítite na svojom partnerovi podozrivo inú vôňu alebo sa tá jeho čudne mieša, niečo nie je v poriadku. Vône inej ženy sa muž zbaví len veľmi ťažko, ak vôbec. Skúsení neverníci sa snažia ženský nos obísť tým, že svojej milenke parfum používať jednoducho zakážu. Vône a pachy sú však tak silné, že žena v ohrození ich svojim vycibreným čuchom zacíti.

Vlasy sú tabu

Ak sa vám niečo nezdá, ovoňajte mu vlasy. Pri vášnivom sexe, ktorý si váš milý s milenkou potajomky užíva neustriehne všetko. Ak svojimi rukami zablúdi raz po jeho telo a potom po svojom, vlasov by sa dotýkať nemala. Napadne to však ženu v zápale vzrušenia? Aj ten najprefíkanejší neverník vie, že vlasy sú tabu. Len či to stihol vysvetliť aj svojej bokovke!

Sprcha pachy nezmyje

Nech sa snaží ako len chce, sprcha jeho túlavé topánky nezakryje. Môže sa drhnúť koľko len chce, ak by ste si pričuchli k jeho prstom, inú ženu jednoducho zacítite. Každý kúsok jeho tela je nasiaknutý vôňou a pachmi milenky. Ak by ste chceli ísť do extrému, stiahnite mu nohavice aj vy. Odpoveď na otázky, ktoré vám vŕtajú hlavou máte raz dva zodpovedané. Chlapi cudzie ženy jednoducho nezakryjú. Na to je náš čuch skutočne citlivý!

