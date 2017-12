Odštartujte ním deň: TOTO sú výhody ranného sexu. Odoláte?

Nenechávajte si sex na večer. Ranná rýchlovka pred odchodom do práce prináša so sebou veľa výhod.Chcete vedieť, ktoré to sú?

Energia

Nechajte sa prebrať tým najkrajším a najvzrušujúcejším spôsobom a uvidíte, že ranné vstávanie začnete milovať. Energie budete mať na rozdávanie a to sa oplatí.

Skvelý make-up

Ranný pohľad do zrkadla vám spôsobuje vrásky? Vymeňte hodinu príprav a dokonalý make-up za vášnivý sex. Vďaka nemu sa bude cítiť krásna a príťažlivá. Ak nevyskúšate, neuveríte!

Oxytocín

Doprajte si výdatné raňajky vo forme oxytocínu. Práve ten sa vyplavuje pri orgazme a zabezpečí vám dobrú náladu op celý deň. Viete, koľko kolegýň by s vami menilo?

Jeden je málo?

Bojíte sa, že sa pomilujete s partnerom ráno, cez deň bude mysľou inde a vaše klasické večery sa vytratia? Presne naopak! S jedlom rastie chuť a ak sa ráno predvedie vo veľkom štýle, celý deň bude z vás hotový.

Imunita

To, že sex je perfektný a pre vaše zdravie a imunitu vám asi netreba hovoriť. Pokojne sa vyrovná rannému behu a v túto dennú hodinu sú jeho „účinky“ dvojnásobné. Tak prečo si ranný sex odopierať?

