Podvádzajú aj ženy: Nerobia to však len tak pre nič za nič!

Nevera sa stala vo väčšine vzťahov či manželstvách akoby národným športom. Čoraz viac sa láska rúca kvôli tomu, že ho naštrbí tretia osoba a tým pádom je to všetko stratené. Isteže aj nejaká ta nevera môže vzťah naštartovať a posunúť ho do inej roviny, no väčšine prípadov je to začiatok konca.

Páni, pozor!

V tejto oblasti samozrejme zlyhávajú aj ženy, no neveru nevyhľadávajú len tak pre nudu alebo dokázanie si niečoho. Majú v tom iný zámer. Niečo im chýba! Pozornosť partnera, pochopenie, komunikácia či bežné lichôtky, ktoré by mali byť súčasťou každého zdravého vzťahu. Ak toto žena nedostáva, je jasné, že to bude vyhľadávať inde. A ak sa nájde osoba, ktorá jej to bude opätovať, nevera je na svete. Bohužiaľ ženy tento stav poväčšine neriešia iba ako jednorazovú záležitosť, očakávajú od toho viac. Preto milí páni, ak svojej polovičke nedávate potrebnú pozornosť, buď sa rýchlo spamätajte alebo riskujete, že vám odíde za iným...

