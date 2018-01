Predsavzatie znie jasne: Tento rok si nájdem lásku! Ako na to, aby to dopadlo úspešne?

Dosť bolo sĺz, osamalých večerov a smutných pohľadov na zamilované páry. Lásku si zaslúži každý z nás. Ak túžite po vzťahu, upracte si vo svojom živote. A to doslova!

Voľný priebeh

Presne to, po čom najviac túžite k vám neprichádza? Ak sa neviete dočkať dňa, kedy sa bezhlavo zamilujete a konečne nájdete toho pravého, netlačte na pílu. Prijmite to, čo je aktuálne, tešte sa zo života a užívajte si každý okamih. Všetko prichádza práve vtedy, keď to najmenej čakáte. Aj láska.

Upracte si doma

Nachádza sa okolo vás veľa vecí, ktoré sa vám spájajú s minulosťou či predchádzajúcim vzťahom? Upracte si doma, zbavte sa zbytočností a spomienok. Minulosť nezmeníte, ani sa nevráti. Dajte priestor všetkému novému. Pripravte všetko na príchod nového partnera. A verte!

Majte sa rada!

Utápate sa v tom, prečo každá žena navôkol má partnera a vy nie? Porovnávate sa, hodnotíte a v najťažších chvíľach veríte, že vy si lásku nezaslúžite? Zmeňte svoje myslenie a postoje. Majte sa rada. Ak sa nemáte rada vy sama, ako vás môže mať rád niekto iný?

