Sama na Vianoce: Tu je manuál ako sa z toho nezblázniť!

Tlak spoločnosti je silný a azda najviac to pociťujeme na Vianoce, kedy sa každý okolo nás pýta s kým ich strávime a čo sme kúpili svojim najbližším. Lenže čo ak nikoho nemáme a pri stromčeku nás čaká len samota? Nevešajte hlavu, všetko je len o vašom postoji a ak sa tomu nepoddáte, smútok môže razom vystriedať pohoda. No a čo, že osamote...

Preč so sebaľútosťou!

Vyhľadávaná etikoterapeutka Beáta Hlohovská, ktorú mimochodom pravidelne navštevovala aj Adela Vinczeová, má pre vás pár tipov ako sa nezblázniť zo samoty v deň D.

„Vianoce majú takú silu a hodnotu, akú im dávame. Môžem si povedať, že to zvládnem hociktorý iný deň, no na Vianoce to nezvládnem. Je tam akýsi vzorec, že rodina má byť spolu a všetci majú byť pokope. Ono nám to len poukazuje na to, že sa musím naučiť byť sama so sebou a v tomto stave sa uvoľniť. Nech sa deje čo sa deje,“ prízvukuje Beáta Hlohovská. „Keď vás prepadnú myšlienky, že všetci sú s niekým, iba ja som tu sama ako taká nešťastnica a máte sebaľútosť, treba si uvedomiť iné veci. Musíte sa tešiť z niečoho krásneho, počúvať niečo krásne, skrátka zdvihnúť svoj energický potenciál. Treba nazbierať silu a v tej väčšej sile sa sama seba opýtať, kde som ja?! Či je to moje ja alebo to je ilúzia, ktorá ma núti byť napríklad smutná. Treba si zapnúť peknú vianočnú rozprávku, pohladkať sa, dať si príjemný kúpeľ a uvedomiť si, čo všetko si môžem dopriať. Môžem sa ísť túlať von, ísť kde chcem a nikto ma neobmedzuje. Z tej situácie si treba vybrať to najlepšie,“ vysvetľuje.

A na záver dodáva: „Telefón má dva konce a netreba mať z toho mindrák či sa hodí alebo nehodí niekomu zavolať na Vianoce. Dobrá kamarátka vás zaručene nikdy neodmietne.“

Neplytvajte viac slzami: TOTO je 5 tipov, ako sa rýchlo dostať z rozchodu

Orgazmus počas spánku? Vec, v ktorej sme opäť tromfli aj pánov. Neveríte?

Vekom sa ich kritériá menia: 3 veci, ktoré hľadá vyzretý muž na žene, keď sa túži usadiť