Ste na Valentína single? Nezúfajte, samota bolieť nemusí. Tu je návod, ako na to!

Sviatok všetkých zamilovaných môže byť pre mnohých ľudí zlomový, pretože môže motivovať, aby so svojimi vzťahmi niečo robili. Buď ich vylepšili, posilnili, alebo sa nadobro rozlúčili. Ak si nevedia rady, na scénu môže prísť aj partnerská koučka, ktorá sa na vzťah dokáže pozrieť s nadhľadom a nasmerovať vás správnou cestou. „Pri spolužití vždy nastávajú nejaké problémy. Ako prvé ma vtedy poväčšine vyhľadávajú ženy a neskôr sa pripoja partneri. Samozrejme, ak chcú,“ hovorí Jana Vnuková, ktorá má s dvojicami aj s osamelými dušami veľa skúseností. Preto prízvukuje, že najdôležitejšie je, ak budeme šťastní sami so sebou. Je to záruka šťastného života.

Neverník nevernej

Spokojný život môžete mať aj bez partnera. „Každý dostane len to, čo ponúka. Preto nie je potrebné nejako špeciálne partnera hľadať, on sa objaví vo vašom priestore a bude podobný vám. V tomto prípade platí: Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá,“ hovorí zo skúseností Jana Vnuková. „Môžete túžiť po šťastnom a harmonickom vzťahu. Túžiť je dovolené, ale treba preto aj niečo urobiť. Vráti sa vám to, čo vysielate. Najprv treba byť takým človekom, akého si chcete pritiahnuť a až potom sa môže objaviť on, alebo ona vo vašom priestore. V danom momente si vždy priťahujete ľudí, ktorí hovoria o vašej kvalite.“ V praxi to znamená, ak ste vo vzťahu neverná, pritiahnete si neverníka, ak ste nešťastná, pripojí sa k vám druhý nešťastník, ale ak ste vyrovnaná a milujete sa, vstúpi vám do života to isté.

Valentín vo vzťahu, kde to nefunguje:

Žena by mala nájsť svoju sebaúctu. Ak už vo vzťahu nie je šťastná a muž ju nenapĺňa, je to len forma závislosti a treba s tým začať niečo robiť.

Treba život zobrať do vlastných rúk. Tam, kde nie je láska a obnova vzťahu už nie je možná, treba z neho odísť.

Nečakať na objatia, pekné slová a lásku, ktorá už nie je, ale nájsť vnútornú silu a mať sa konečne rád a nebyť tam, čo nás nerobí šťastným.

Recept na lásku: