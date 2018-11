Tajné miesta na tele, ktoré prinesú nečakané potešenie pri sexe

1. Oblasť za uchom

"Za uchom je neuveriteľne citlivá pokožka, pretože je tu vysoká koncentrácia nervových zakončení," cituje portál health.com doktorku Sherry A. Rossovú. Bozkávanie alebo len jemné dotýkanie sa jazykom tohto miesta, ktoré ľudia často prehliadajú, môže priniesť nečakanú radosť.

2. Zadná strana krku

Terapeutka a sexuologička Jenny Skylerová upozorňuje na to, že zadná časť krku je často prikrytá vlasmi a tiež sa jej málo dotýkame. Skúste sa zozadu dotýkať jemne tejto oblasti partnerovho tela najskôr prstami a potom aj ústami. Vzrušenie zvyšuje aj to, že nevidí, čo sa v ďalšej sekunde stane, každý dotyk je vlastne prekvapením.

3. Dlaň

Ak sa partneri chytia za ruky, prehlbuje to v nich pocit vzájomnosti a intimity. Zabúda sa ale na to, že môžu byť aj erotogénnou zónou. Dlaň je extrémne citlivá zóna, pretkaná nervami, aby sme dokázali ovládať jemnú motoriku. Stačí, keď končekmi prstov budete prechádzať po dlani partnera krúživým pohybom alebo od stredu smerom von. Potom mu ruku priložte na vaše prsia alebo tam, kde je vám to príjemné.

4. Chodidlá

Na chodidlách je množstvo reflexných bodov, ktoré môžete využiť na zvýšenie príjemných pocitov. Jemne, pomaly ale zároveň pevne tlačte všetkých päť prstov najskôr smerom von, potom dovnútra. Opakujte ako je partnerovi príjemné. Veľmi zmyselne môže vnímať aj natieranie chodidiel masážnym olejom alebo krémom, či bozkávanie prstov na nohách.