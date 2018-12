TAKTO NAKUPUJÚ muži: Pri pohľade na fotky sa nezdržíte smiechu

Naše polovičky väčšinou súhlasia so spoločnými nákupmi a dokonca sa môže stať, že pri vstupe do nákupného centra sršia dobrou náladou. Ako to končí? Väčšinou zvýšenou nervozitou, hádkou, v niektorých prípadoch aj tichou domácnosťou. Ale sú chlapi, ktorí nakupovanie vydržia až do konca, ale po svojom.

Na instagrame existuje konto miserable_men, kde sú odfotografovaní páni počas nákupov so svojimi drahými polovičkami. Čakanie na partnerky však zvláda každý inak… Možno sa v niektorej polohe nájde aj ten váš.