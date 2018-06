TOTO vadí mužom na ženách! Sťažujeme sa, že nás nechápu, ale v koľkých bodoch ste sa našli aj vy?

Ženy sú pôvabné stvorenia. Ale keď začnú švitoriť, nejeden muž sa začne obzerať po bezpečnom zvukotesnom úkryte, slúchadlách alebo lepiacej páske. A tým to len začína. Ženy totiž nie sú rovnako ako muži dokonalé - i keď sa im to nesmie hovoriť, pretože by sa urazili.

Drahé maličkosti

Nielen, že ženy chcú aby sme do steny pribíjali ďalšie a ďalšie poličky (čo rafinovane odkladáme), ale ešte ich neustále zaplňujú maličkosťami, ktorých praktický význam sa rovná efektivite lyžičky hladomorky. Čo je to za mániu kupovať si vonné sviečky, keramiku, palmy a obrázky, keď ich jedinou funkciou je ťahanie peňazí z peňaženky a chytanie prachu? Prečo je treba ich mať čo najviac? Prečo je treba mať peknú izbu ešte krajšiu a krásnu izbu ešte nádhernejšiu? A prečo existuje vyšší stupeň tejto úchylky, ktorý sa prejavuje ranným postávaním pred skriňou (v horšom prípade nad krabičkou so šperkami), vzdychaním, pobiehaním po byte a zúfalým oznamovaním svetu (alebo komu) ,,že na sebe nič nemám!" Jediný pohľad do skrine pritom jasne usvedčuje ženy zo lži, pretože skriňa je väčšinou ošatenia plná.

Uprac si to po sebe

Aj keď sa nájdu i ženy, ktoré po sebe nechávajú ležať nohavičky uprostred obývačky a muži, ktorí sa sťažujú, že tá ich je ,,hrozná bordelárka" (počuté v električke), väčšinou sú to ženy, kto chodí mužom v pätách a upratuje po nich s vyčítavými pohľadmi a komentármi. Bolo by to pochopiteľné, keby sme my muži mali preukázateľne v úmysle po sebe ponožky, trenky a tanier od včerajších raňajok neupratať, my to ale v úmysle výhľadovo máme. Ženy tak vyvíjajú zbytočnú činnosť (ten tanier sa samozrejme zašpiní ihneď potom, čo ho umyjú), nechajú sa vytáčať a ešte tým stresujú mužov (už bez toho umierame skôr).

Ako to myslíš?

Tak ako to hovorím. Ženy sú z nejakého záhadného dôvodu presvedčené, že muži hovoria veci, ktoré majú úplne iný, väčšinou oveľa negatívnejší význam, než sa zdá. Ich schopnosť urobiť z komára somára ide tak ďaleko, že pokiaľ si človek do piatich minút hlasito nevšimne, že im nový účes pristane, vydedukujú z toho, že vyzerajú ako opička džu-džu a urazia sa. Namiesto toho, aby sa s tým zverili potom naviac vysielajú telepatické vlny a očakávajú, že muž ich zachytí a nakoniec ono želané ,,Tebe to dnes ale svedčí, miláčik," oznámi. Keď sa to nepodarí, je celý večer v ťahu. A to všetko len preto, že človek nie je obdarený telepatickými schopnosťami. Je to normálne?

Ženská logika a nepraktickosť

Ženská logika je niečo, o čom sa nedá takmer nič napísať, pretože to s najväčšou pravdepodobnosťou neexistuje. Len žena je schopná lepiť si podpätok sekundovým lepidlom nad svojimi novo vyprosenými a zakúpenými nohavicami (a prilepiť sa k nim!), len žena je schopná opýtať sa predavača, či si uňho kupuje dobrý tovar, a len žena je schopná viezť si so sebou na vander kozmetický kufrík a spray proti mravcom. Najhoršie je, že ženy sa v takých situáciách tvária, ako že muž je ten blbec.

Chcú sa vydávať

Ženy sa proste chcú vydávať. Vraj nie všetky, ale myslím, že je to len súčasť dezinformačnej kampane.

Urážajú sa

Ženy sa urážajú. Zrovna teraz sa ich polovica urazila, pretože ony sa neurážajú. Faktom je, že zlá odpoveď na otázku ,,Páčim sa ti?" (napr. ,,Hej," namiesto nadšeného ,,Takto ti to ešte neslušalo! Skvelý nový model!") vedie k urazeniu. Nedoporučuje sa ani komentovať pôvaby okolo prechádzajúcich modeliek; okato nepočúvať, čo sa hovorí; nestáť na strane partnerky, i keď je so svojim názorom úplne mimo; nepopriať v deň narodenín ako prvý - a k Vianociam ju obdarovať namiesto parfumu pekným zánovným strúhadlom (,,Myslel som, že sa ti bude hodiť."). V každom z týchto a 10 000 ďalších prípadov je potom nutné si partnerku uzmieriť. Problém je to tak vážny, že niektorí ľudia sa dokonca živia písaním návodov, ako na to.

