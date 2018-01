Vzťahy a sex v roku 2017: TOTO sú fakty, ktoré si zapamätajte aj tento rok!

Každý vzťah je jedinečný, každý z nás má rad v posteli niečo iné. Ako je to s mužmi a ich neverou, ako sa prepracovať k najdokonalejšiemu orgazmu a koľko trvá sex šťastných párov? Aj to sú témy, ktoré v uplynulom roku najviac rezonavali. Vezmite si to najlepšie aj do roku 2018.

Prečo muži opúšťajú ženy?

Na neveru nikto nie je pyšný a málokto verí, že sa jej dopustí. No dochádza k nej neustále a tak sa dostala aj do hľadáčika vedeckých tímov. Čo nás k nej vedie? Podľa psychológa, mediátora a manželského poradcu M. Garyho Neumana z americkej Floridy, mužov k inej žene neženie jej atraktívnejší výzor, ale citové strádanie vo vzťahu.

Ani krajšia ani šikovnejšia. Poznáme dôvod prečo muži podvádzajú ženy!

TOTO potrebujú ženy k dobrému sexu

Zabudnite na šialené polohy a výkony akrobata. Ak chcete maximálne uspokojiť svoju partnerku, skúste sa zamerať aj na iné veci ako je samotná technika pri milostnom akte. Ženy túžia po tomto!

Ženy to povedali na rovinu: TOTO sú 3 veci, ktoré potrebujú k dobrému sexu!

3 polohy na hriešne dobrý orgazmus

Nikde nie je napísané, že za dverami vašej spálne musí iniciatívu vždy prebrať len muž. Práve naopak, páni tvorstva akčné ženy v posteli len privítajú. Ukážte mu, čo vám robí dobre a verte, že s radosťou vaše priania naplní. Takto sa dosahuje orgazmus.

Navigujte vášho partnera: TOTO sú 3 polohy, pri ktorých dosiahnete vždy orgazmus!

Koľko trvá sex šťastných párov?

Či sa vám to páči, alebo nie, aj sex patrí k ukazovateľom, či sú partneri vo vzťahu šťastní a naplnení. Každému vyhovuje niečo iné. Z prieskumov je však celkom zrejmé aká dĺžka intímností sa považuje za „šťastný sex“.

Vieme, koľko minút trvá sex šťastných párov: Patríte medzi nich aj vy?

TOTO muži nemôžu na ženách vystáť

Muži vôbec nie sú takí nevšímaví, za akých ich pokladáme. Vieme, čo na nás z duše nenávidia. A tento krát nemáme na mysli povahové vlastnosti. Každému sa páči niečo iné, to je jasná vec. Na čom sa však väčšina mužov zhoduje? A čo skutočne na nás nechcú vidieť?

TÝMTO ho neohúrite: 5 vecí, ktoré muži na ženách nemôžu vystáť