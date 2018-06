Zázračné modlitby na lásku: Nájdite a udržte si vysnívaného partnera!

Nie ste výnimkou, ak túžite po vernej láske a spriaznenej duši, s ktorou by ste mohli zdieľať život a spoločne prekonávať každodenné problémy. Neexistuje recept na šťastnú a večnú lásku, pretože to, čo kto očakáva od vzťahu, je odlišné. Existujú rôzne rituály a kúzla, ktoré privolávajú lásku a pomáhajú ju udržať. Často totiž nevieme alebo nechceme definovať, prečo nám vzťah nevychádza tak, ako by sme si priali. Musíme akceptovať slobodnú vôľu človeka a snažiť sa partnera nevlastniť. Ak to s vašou láskou myslíte vážne, skúste si pomôcť nasledujúcimi modlitbami.

Modlitba za nájdenie duchovného partnera

Drahý Bože, prosím ťa a anjelov lásky o pomoc pri nájdení nádherného milostného vzťahu s mojím duchovným partnerom. Dajte mi, prosím, jasné pokyny, ako toho človeka nájsť a pomôžte nám stretnúť sa a užívať si vzájomnej blízkosti. Žiadam vás o pomoc pri vytváraní takých okolností, ktoré mi tento nádherný vzťah čo najrýchlejšie zaistia. Prosím, pomôžte mi zbaviť moju myseľ, telo i city všetkých zábran, ktoré by ma snáď od veľkej lásky odradili. Prosím, pomôžte mi počuť a nasledovať vaše Božské vedenie, ktoré ma povedie k nájdeniu a k radosti zo vzťahu dvoch spriaznených duší. Viem, že ma môj protipól hľadá tak vrúcne, ako ja hľadám jeho. Obidvaja vás prosíme, aby ste nás spojili spolu a pomohli nám poznať a prijať požehnanie nekonečnej lásky. Ďakujem.

Modlitba za vyliečenie milostného vzťahu

Najdrahší Bože, prosím teba a anjelov, aby ste mi pomohli vyliečiť môj milostný život. Som ochotná zbaviť sa akéhokoľvek neodpustenia, ktoré voči sebe a svojmu partnerovi chovám. Žiadam, aby ma anjeli ihneď očistili od každej zlosti, či hnevu. Prosím, pomôžte mne i môjmu partnerovi pozerať na seba očami lásky. Chcem, aby všetky následky našich chýb boli vymazané na celej línii času. Prosím, pracujte aj s mojim partnerom, aby medzi nami zavládla harmónia, romantika, priateľstvo, rešpekt, úprimnosť a veľká láska. Prosím, obnovte našu lásku. Ďakujem.

