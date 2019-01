VIDEO: TU oddychovala aj uhorská smotánka. Takúto zimnú romantiku ale nikdy nezažila

Štrbské Pleso je stará tatranská osada, ktorá je dnes známa skôr ako lyžiarske stredisko. V hoteloch na brehu horského plesa kedysi oddychovala aj uhorská smotánka, ktorá ale večery a noci trávila v salónoch a tanečných sálach. Po zotmení z bezpečia luxusných izieb vonku nevychádzala. Dnes je to iné, no kým cez deň pulzuje v osade čulý ruch, v noci takmer nestretnete živú dušu. O to viac pôsobí Štrbské Pleso romantickejšie...

