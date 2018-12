Viete sa bozkávať? TOTO radí zamilovaným odborníčka na flirtovanie

Správne splynutie pier je celá veda. Expertka na vzťahy a randenie Dina Colada tvrdí, že pre mnoho ľudí sa stal bozk nástrojom rovnako mľandravým ako podanie slabej ruky. „A práve to je chyba. Bozk s partnerom by nemal byť samozrejmosť, ale horúce vyznanie. Vôbec nie automatické, samozrejmé a neosobné, ale naopak. Plné vášne a osobného vyznania,“ tvrdí na svojom webe.

Bozkávajte sa dušou

Kedy to naberie správne obrátky? Keď so bozku vložíte hravé úmysly. To znamená, že sa nebudete bozkávať ako podľa predlohy, ale s perami, jazykom a zubami aj zaexperimentujete. „No a potom je tu tá stránka zmyselnosti. Vyhrajte sa s tempom, prístupom, skúste si dať bozky aj inde ako na pery. A najmä zapojte do bozkov aj samú seba. Partneri vedia, či sa niekto bozkáva len ústami a alebo aj dušou,“ uzatvára Dina.

