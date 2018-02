Čo hovoria hviezdy na Valentína? Pozrite si svoj HOROSKOP lásky 2. časť

Sviatok dňa svätého Valentína, 14. februára, bude tento rok pod vplyvom neľahkého novu mesiaca. Jeho napätie možno čiastočne rozptýliť v spoločnosti blízkych ľudí alebo dobrých priateľov. Inak budeme skôr podliehať chladnej logike – aj tá však má hranice, ktoré neradno prekročiť. Z numerologického pohľadu by sme v tento deň mali pozornejšie udržiavať rovnováhu – nemali by sme viac brať, ako sami dávame, ale ani viac dávať, ako dostávame. Nervozita sa prejaví skôr na mužoch než na ženách. Horoskop na celý valentínsky týždeň pre vás vypracovala veštkyňa Daniela Paculíková.

VÁHY 24. 9. – 23. 10.

K láske a všetkým láskavostiam, ktoré dostanete od milovaného, sa pridá aj rešpekt, zbožňovanie a úcta, ktoré si zaslúžite. Môže to byť pre vás čudné až tak, že vás to dostane do rozporuplnej situácie – budete mať pocit, že máte naozaj všetko a zároveň výčitky, že ostatným valentínsky týždeň nadelil len prácu a povinnosti. Neriešte to zbytočne, máte si užiť prekrásny a výnimočný Valentín.

ŠKORPIÓN 24. 10. – 22. 11.

Budete sa cítiť, akoby ste zo seba stiahli akýsi závoj hmly a všetko zrazu dostáva iný zmysel. Chystáte sa urobiť veci také prekrútené a čudné, že zabudnete na valentínske oslavy lásky a dokonca si začnete myslieť, že ide o iný sviatok roka. Pritom na vás neďaleko čaká láska a nemôže vás stretnúť unavenú, vyčerpanú, vystresovanú a nervóznu. Rýchlo napravte napáchané škody na kráse a večery nabité láskou budú len vaše.

STRELEC 23. 11. – 21. 12.

Túžobné myšlienky vám celé dni doslova opantajú myseľ, nebolo by od veci trošku ich pribrzdiť. Aj napriek tomu, že rovnaké šťastie lásky už neskôr nemusí byť. Porozmýšľajte viac o svojich výhodách, prednostiach aj o tom, čo na sebe môžete urobiť atraktívnejším. Kam máte vyraziť vo valentínskom týždni, to nechajte úplne na svoje túlavé topánky, vždy sa totiž vydajú správnym smerom.

KOZOROŽEC 22. 12. – 20. 1.

Vo sfére lásky to bude pre vás zmiešaná porcia požehnania valentínskej lásky okorenená nostalgiou plynúceho času. Požehnanie prichádza v podobe myšlienok na milovaných krásnych ľudí z minulosti, tí vás však určite nebudú kontaktovať, ten čas je dávno preč. Omnoho lepšie je žiť prítomnosť a oceniť kvality súčasného partnera, prejaviť mu úctu za doterajšiu lásku a odovzdanosť, ktorú voči vám určite prechováva.

VODNÁR 21. 1. – 20. 2.

V týždni pod vplyvom svätého Valentína sa viac oddáte plodnej analýze svojho milostného života. Nebudú chýbať ani nové nápady, divoké myšlienky sa rozmnožia a zdanlivo nemožné bude vašou zaslúženou odmenou. Ak vás náhodou v oslavný týždeň lásky pribrzdí práca, nezúfajte a sviatok oslávte o čosi neskôr v iný deň či týždeň. Láska vám predsa neutečie, s prácou to až také isté nie je.

RYBY 21. 2. – 20. 3.

Ryby sa narodili krátko po valentínskom dni, čo znamená, že s omamnou, veľkou a nespútanou láskou sa nestretávajú v takej miere než iné znamenia. V tomto týždni sa určite nastavte na kúzlo lásky, nenechajte do toho zasahovať záškodnícku pochybovačnosť rozumu. Vtedy si porciu lásky aj vychutnáte a môžete očakávať i milý darček so solídnou zábavou. O všetko sa postará váš partner a vy mu do toho zbytočne nezasahujte korekciami.