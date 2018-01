HOROSKOP na rok 2018. Ktoré znamenie si bude žiť ako v bavlnke a kto sa bude musieť pasovať s osudom? 1.časť

Rok 2018 bude svedkom niekoľkých významných planetárnych pohybov, ktoré spôsobia veľké finančné zmeny. Saturn bude prechádzať cez svoje vlastné znamenie počas celého roku. Planéta šťastia Jupiter pôjde spočiatku cez Škorpióna a neskôr vstúpi do Strelca. Tieto pohyby všeobecne viacerým znameniam ukazujú finančne produktívny rok, v ktorom je dobré venovať sa práci, biznisu a najmä zabudnúť na stres. Kto sa mu poddá, ten neurobí dobrú voľbu. Stres sa vždy podpisuje pod zdravím a hojnosťou.

Baran

Rodina: Väčšinu roka očakávajte pokoj, menšie problémy sa ukážu až koncom roka. Ak plánujete zmenu bydliska či rekonštrukciu, smelo do toho. Nové bývanie si poistite pred požiarom a vlámaním.

Práca: Črtá sa dobrý rok a zaujímavé možnosti. Ak ponuka sama nepríde, zásadné zmeny nerobte. Bude sa dariť aj podnikateľom, firma bude expandovať. Dbajte na ostražitosť pred podvodmi. V poslednom štvrťroku už nerobte veľké rozhodnutia.

Láska: Tešte sa na dobré vzťahy, poskytnú vám harmóniu, pokoj, radosť a naplnenie. Ak sa ukáže problém, nedajte sa ním strhnúť.

Zdravie: Potrápia vás poruchy dýchania, bolesti kĺbov, ohrozená je oblasť hrudníka. Starší srdciari by mali byť opatrní a mať lieky poruke.

Financie: Rok začnete výdavkami, skontrolujte svoje staršie rozhodnutia a urobte vhodné korekcie. Situácia sa zlepší od leta, prídu lepšie zisky, dovtedy sa vyhnite zbytočným výdavkom.

Býk

Rodina: Situácie a udalosti majte pod kontrolou, inak by sa mohli vymknúť z rúk. Záver roka vyrovná disharmóniu, je to čas porozumenia a spolupráce. Všetko sa odvíja od schopnosti riešiť náročnejšie situácie

Práca: Stavte na trpezlivosť, vaše kariérne ciele dlhšie nebudú naplnené, všimnete si častejšie prekážky. Naučte sa vyčkať na správny čas. O prácu neprídete. Podnikatelia majú lepší rok. Plňte si záväzky a klienti neutečú ku konkurencii.

Láska: Láska ukáže isté sklamania, prioritou nech vám je práca a podnikanie. Do leta sa môžete cítiť osamelo, nie veľmi šťastne. O kríž lásky sa nebite.

Zdravie: Ukazujú sa problémy s trávením i niektoré staré ochorenia môžu spôsobiť problémy s chrbticou či s nervami. Usilujte sa o prevenciu.

Financie: Úvodom roka máte zisk s menším úsilím, neskôr viac práce s malým profitom. Rozvíjajte kontakty s vplyvnejšími ľuďmi a pole financií zarodí.

Rak

Rodina: Problémy v rodine vzniknú len z podozrievavosti. Snaha ovládať partnera musí ísť do úzadia. Rodinný pokoj udržíte zastavením týchto myšlienok.

Práca: Väčšina roka je pracovne pozitívna. Obhájite svoje názory a nepreceňujte ani nepodceňujte svoje cnosti i zlozvyky. Podnikatelia, preferujte obozretnejší prístup a tlmte očakávania veľkých ziskov. Druhý polrok už pozitívne podporí rast financií a nové ponuky a možnosti.

Láska: Je to sféra, ktorá vás nepoteší. Ak vzťah nemá perspektívu, je čas odísť z neho so vztýčenou hlavou. To lepšie na vás počká. Ostatní stavte na udržanie rodinnej harmónie. Všetko riešte chladnou hlavou.

Zdravie: V prvom polroku vás zdravotný stav nebude obmedzovať, od mája sa to zmení a zamerajte sa na prevenciu. Bolesti hlavy a nespavosť vás prepadnú častejšie a vašou prioritou musí byť opatrnosť pred úrazmi.

Financie: Do leta sa vyhnite zbytočným výdavkom. Ak ste neistí, poraďte sa s odborníkmi a nedajte sa obalamutiť reklamou. Druhá polovica roka bude veľkorysejšia, financie budú úplne zahojené. Sporivejší môžu investovať.

Lev

Rodina: Rodinné záležitosti vám načas nedoprajú pokoj. Nezhody vytvoria napätie a chvíľu potrvá, kým to zažehnáte. Na vine je Saturn usadený tak, aby preveril pevnosť vášho vzťahu.

Práca: Nedostatok výkonnosti sa podpíše pod snahu o rast kariéry. Výkyvy sú od mája. Zamerajte sa na profesijné kontakty, tie budú nápomocné. Podnikatelia majú normálny rok. Veci pôjdu bežne bez veľkých prekvapení. Peniaze nepožičiavajte.

Láska: Táto oblasť vás poteší. Pravdepodobnosť zmeny vzťahu na perspektívny je istá. Nájdete kľúč k šťastnému životu, na partnera zbytočne nezvyšujte hlas. Stavte na asertivitu a pragmatickejšie riešenia sporov.

Zdravie: Sporadicky sa môžu objaviť žalúdočné problémy, aj bolesť pliec a svalov vás občas vyruší a rozkývaná môže byť hladina vápnika. Mastným jedlám sa vyhýbajte.

Financie: Získate šancu zarobiť si aj v nových činnostiach. Vyhnite sa pozitívnym rozhodnutiam o veľkej finančnej účasti, zažehnáte tak nepriaznivý vplyv. Určite nájdete nové cesty k ziskom a neskôr sa ukáže vhodná nehnuteľná investícia.

Panna

Rodina: Vzťahy s blízkymi budú dobré. Môžu sa ukázať problémy s vaším myslením. Ovanie vás egoizmus a chválenkárstvo na nesprávnom mieste.

Kariéra: Ukazuje sa viac dobrých správ – v lepšie platenej práci a nárast popularity. Dosiahnuteľné ciele zrealizujete v predtermíne. Podnikatelia profitujú asi najviac. Zarobíte viac, než ste tušili. Budete mať viac zdrojov príjmu a získate maximum.

Láska: Buďte opatrní. Saturn vás nepodporí, skôr naopak. Vaša láska bude skúšaná. Pomôže len dostatok taktu a vľúdny prístup. Ocitnete sa v situáciách, v ktorých ste nútení tráviť čas s niekým, z koho nebudete nadšení.

Zdravie: Akútna gastritída, bolesť žalúdka, mentálne napätie sú možní narušitelia vášho zdravia. Pravidelne jedzte a cvičte, aby ste sa im vyhli. Pozor i na chrbát a sporadicky si doprajte masáže.

Financie: Napriek ziskom číhajú neočakávané výdavky. Preto musíte viac plánovať. Udržujte si rezervy na núdzové situácie. Od augusta máte vysoký potenciál pekne zarobiť aj výhodne investovať.

Blíženci

Rodina: Rok čiastočne naruší rodinný pokoj menšími či väčšími problémami a negatívnejšími správami. Ako z toho von, to ukážu vhodné dialógy. Nesnažte sa partnera ovládať, to situáciu zhorší, namiesto toho ho podporujte.

Práca: Pripravte sa na zmenu funkcie či práce. Lepšie obdobie sa črtá na jeseň. Podnikanie spomalí tempo a zisk vyžiada väčšie úsilie. Na veľké investície zabudnite. Záver roka vás oslobodí a odmení vašu trpezlivosť.

Láska: Láska vám prinesie úľavu, znovu sa zamilujete, oživíte súčasný vzťah, a tak zabudnete na pracovné prekážky či na nezdary.

Zdravie: Môžu sa objaviť ochorenia zubov, vredy v ústach a nervové problémy zo stresu. Môžete trpieť i horším spánkom a zníženou funkciou pečene pre hnev na nezdar v práci.

Financie: Starostlivo pristupujte k financiám po apríli a v lete, hrozia nečakané výdavky a mohli by byť dôvodom na obavy. Posledný štvrťrok nesie so sebou veľký potenciál pekných príjmov.