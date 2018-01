HOROSKOP na rok 2018. Ktoré znamenie si bude žiť ako v bavlnke a kto sa bude musieť pasovať s osudom? 2. časť

Rok 2018 bude svedkom niekoľkých významných planetárnych pohybov, ktoré spôsobia veľké finančné zmeny. Saturn bude prechádzať cez svoje vlastné znamenie počas celého roku. Planéta šťastia Jupiter pôjde spočiatku cez Škorpióna a neskôr vstúpi do Strelca. Tieto pohyby všeobecne viacerým znameniam ukazujú finančne produktívny rok, v ktorom je dobré venovať sa práci, biznisu a najmä zabudnúť na stres. Kto sa mu poddá, ten neurobí dobrú voľbu. Stres sa vždy podpisuje pod zdravím a hojnosťou.

Váhy

Rodina: S partnerom budete tráviť viac času. Už teraz sa tešte na špeciálny darček. Slobodní zmenia svoj stav a bydlisko, črtá sa aj prírastok do rodiny.

Práca: Rok pre vás uvil dobré pracovné vyhliadky. Vaša popularita stúpne. Aj podnikatelia majú výborné vyhliadky, rast na firemnom účte a expanziu. Nepribližujte sa k tým, čo sú k vám až príliš milí. Títo najskôr zradia.

Láska: Nový rok dáva príležitosť opustiť minulosť a začať novú cestu s novým partnerom. Pôjde o to, či ste na to pripravení alebo nie. Milostný život vás bude tešiť a napĺňať.

Zdravie: Od mája sa ukazujú isté zdravotné riziká. Hnev a impulzívnosť držte pod kontrolou, vylúčte rafinovaný cukor. Starosti môžu robiť srdce, a pľúca. Buďte opatrní aj pri športe, aby ste predišli úrazom. Staršie Váhy musia mať užívané lieky vždy pri sebe.

Financie: Vďaka Jupiteru dobre zarobíte. Od júna máte mimoriadne priaznivé obdobie. Zisk peňazí bez tvorby bohatstva je neúplný, uvažujte o niečom konkrétnom a trvalom. Vy to aj získate.

Škorpión

Rodina: Problémy budú na dennom poriadku, zachovajte chladnú hlavu najmä od mája. Vo vzťahu sú témou väčšiny hádok peniaze a iná osoba.

Práca: Do mája sa črtá priemer. Práca bude nudná, mnohí sa obzrú po čomsi inom. Negatívnych trendov je viac než pozitívnych, lepšie vyhliadky sú po lete. Kontrolujte sa, nech nedostanete nálepku arogancie. Podnikatelia si udržia status quo, zisky budú menšie. Viac šťastia máte v spolupráci so zahraničím.

Láska: Ak si chcete udržať partnera, upustite od snahy ovládať ho. Ľahko by sa stalo, že ho úplne stratíte. Vašou prioritou by mala byť práca či podnikanie. Nové začaté vzťahy budú trvať dlho.

Zdravie: Planéty varujú pred nehodami a úrazmi v oblasti pliec alebo nôh. Isté problémy môžu spôsobovať aj oči a kolísavý krvný tlak. Uprednostnite aktívny spôsob života pred sedavým a zdravú stravu pred ťažkou.

Financie: Výdavky sa o čosi zvýšia. Prísun peňazí čakajte až od mája. Luxusným výdavkom sa vyhnite. Hru pred inými na to, na čo nemáte, nepotrebujete.

Strelec

Rodina: Môžete očakávať isté nedorozumenia. Atmosféra bude mať občasné latentné teplo. Partner bude zdrojom podráždenia po celý rok a vy podozrievavejší. Môže to zjemniť váš nadhľad a zmena postojov.

Práca: Môžu vás obmedzovať kolegovia, nepodarí sa vám dokončiť niektoré úlohy. Podiel na tom má prenášanie problémov z domu do práce a nesústredenosť. Podnikatelia sa potešia náhlemu zisku a istým výdavkom. Vzostupný trend udržíte do jesene. Potom pozor na možné chybné kroky.

Láska: Slobodní môžu vhupnúť do neperspektívneho vzťahu. Ostatní nech dbajú na to, že priveľa pochybností ľahko ukončí ich vzťah. Priaznivý čas na lásku či na prípadný sobáš príde v lete.

Zdravie: Kolísavú tendenciu môže spôsobovať trávenie. Nezanedbajte starostlivosť o srdce a zuby. Cvičte a uprednostnite domáce zdravé jedlá. Vyhnite sa dlhodobému státiu.

Financie: Do apríla nesiahajte na úspory, potom príde priaznivý obrat a môžete uvažovať o kúpe auta. Do konca roka bude vaša finančná situácia výhodná, ak nepodľahnete tlakom reklamy.

Kozorožec

Rodina: Vyhnite sa kritike partnera a zažehnáte všetky nezhody. Do jesene to bude všelijaké, budete zraniteľní, až potom prichádza úľava a harmónia.

Práca: Budete viac cestovať. Isté veci, na ktoré ste sa spoliehali, vôbec nevyjdú a tie, ktorým ste nedávali šancu, úspešne prerazia. Podnikatelia musia tvrdšie pracovať. Tvrdohlavosť si zakážte, brzdí progres.

Láska: Romantické aktivity budú nestabilnejšie. Zabudnite na asertivitu, uprednostnite zdravé názory. Jedine v takte a jemnosti tkvie vaša sila lásky.

Zdravie: Obézni musia schudnúť. Bolesti hlavy a kolien sú možné poruchy zdravia, ktoré vás budú obťažovať, ak nepresedláte na zdravú stravu a pohyb. Od mája buďte opatrní najmä pred úrazmi hlavy.

Financie: Neexistujú žiadne skratky na zarábanie peňazí, preto dodržujte múdre postupy. Vaše dobré obdobie na financie je apríl a máj, od leta sa prílev peňazí ešte zvýši. Pred každým obchodom dôkladne skontrolujte zmluvy a dokumenty. Solídne investície prídu na rad v druhej polovici roka.

Vodnár

Rodina: Skvelý rok v rovine vzťahov prináša veľa radosti, harmónie, rodinný život bude plný mieru a nič zásadné vás nebude trápiť. Ochota na kompromisy, plodná komunikácia sú zárukou istôt vašej lásky.

Práca: Pracovne vás nič nezabrzdí v raste ani v ocenení. Robte to, čo chcete, mnohé z toho sa ukáže ako prospešné. Očakávajte rast platu a rozšírenie úloh. Podnikatelia sú spokojní s vývojom firmy a zarobia viac. Na vavrínoch spať nemožno, zdravá dávka opatrnosti vám nesmie chýbať.

Láska: Láska bude na vašej strane. Najskôr sa zamilujete do niekoho staršieho, slobodní zas do človeka zo svojho odboru. Ostatných väčšinu roka nestretnú pochybnosti o šťastí v láske. Venovať partnerovi dostatok času sa ukáže ako užitočné.

Zdravie: Zdravotné problémy prekonáte zdravým životným štýlom. Môže ísť o nespavosť, letargiu, poruchy krvi, žalúdka, trávenia, pokožky, a to najmä v zimnom období. Stráňte sa lenivosti a viac sa hýbte.

Financie: Väčšinu roka môžete očakávať zvýšený prílev peňazí. Len v marci a apríli sa vyhnite väčším výdavkom. Ak potrebujete úver, schvália vám ho. V druhej polovici roka môžete uvažovať o dobrých a hodnotných investíciách, opatrnosti však nikdy nie je dosť.

Ryby

Rodina: Do jesene to nebude vo vzťahoch ľahké. Nezhody, nahromadené diskusie a triviálne hádky, nepokoje v mysli vás môžu často obťažovať. Nedorozumenia s partnerom, neochota na spoluprácu sa stanú dôvodom konfliktu. Venujte rodine čo najviac času a porozumenia, tak zažehnáte hroziaci požiar hádok.

Práca: Bude to zmiešané, niekto má dobrý výsledok, iný naopak. Budete viac cestovať, vaša ochota pracovať prinesie vyšší plat. Lenivosť znižuje faktor šťastia. Čomu dáte prednosť? Podnikanie si vyžiada mnoho úsilia, ktoré nebude vždy adekvátne dosiahnutým výsledkom. Sledujte konkurenciu.

Láska: Do júla to bude striedanie šťastia a problémov. Partnera ťažšie udržíte v dobrej nálade. Nevzdávajte sa a láska vás odmení. Mnohí sa konečne pravdivo vyfarbia a vy budete vedieť, na čom ste.

Zdravie: Žalúdok, krvný tlak, chrbtica, nadváha, nižšia hladina železa a vitamínov sú veci, ktoré budete musieť riešiť.

Financie: Nárast zaznamenáte od marca do mája, špekuláciám sa však vyhnite. Môže sa objaviť aj nečakané dedičstvo či pekný zisk z predaja niečoho staršieho. Straty prídu, len ak sa vedome budete pohybovať na tenkom ľade.