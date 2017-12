Horoskop zdravia na rok 2018: Zistite, v akej kondícii budete už o pár dní #1

Hviezdy vedia, ako na tom s kondíciou budete už o pár dní a počas celého roka.

Baran

Počas roka 2018 nezabudnite predovšetkým na pravidelnú prehliadku u stomatológa. Problém vám môže urobiť aj oslabená imunita, príchod nového roka neprežijete práve v najlepšej kondícii.

Býk

Ak ste sa narodili práve v tomto znamení, rok 2018 bude prajný. Choroby sa vám budú oblúkom vyhýbať, opatrní buďte predsa len v januári a októbri. Naopak v apríli budete v tip top kondícii.

Blíženec

Začiatkom jari budete v perfektnej forme a budete mať energie na rozdávanie. Super kondícii sa potešíte v júni, vo februári a novembri si dávajte pozor na infekcie.

Rak

Ľudia narodení v tomto znamení by si mali dávať pozor na problémy so srdcom a to hlavne v mesiacoch marec až máj. Najpriaznivejším obdobím na zdravie bude práve január.

Lev

V roku 2018 sa levi môžu smelo vrhnúť na detoxikačné kúry a pohybové aktivity, ktoré doposiaľ neskúšali. V januári a od druhej polovice mája si dajte pozor na infekcie a zápaly v tele.

Panna

Ak ste sa narodili v tomto znamení, môžete sa tešiť na vitalitu, ktorá vás bude sprevádzať počas celého roka 2018. Ku koncu roka a to hlavne v mesiacoch november a december sa svojmu telu venujte o čosi viac.

