Lunárny kalendár radí: Ktorý deň je vhodné vyhnúť sa závažným rozhodnutiam?

Pondelok 26.2.

Pondelok so sebou prináša skvelý potenciál, ktorý by ste určite nemali premárniť. Podstatou dňa je rast, máte šancu rozšíriť si poznanie a prehĺbiť osobnosť. Veľkorysosť, otvorenosť a tolerancia, víťazstvo múdrosti nad rozumom s citmi, pokoj a posilnenie ducha – to všetko vám nesie tento výnimočný deň. Oplatí sa aj ústretovosť k udobreniu sa. Neplačte, nerozčuľujte sa a nikomu nedovoľte aby na vás parazitoval. Nebezpečná je i ľútosť.

Utorok 27.2.

Končiaci mesiac prináša so sebou stratu predsudkov ale aj zvýšené výdavky. Neprekračujte svoje hranice, nemuselo by sa vám to vyplatiť. Ostaňte na zemi rovnými nohami a k tomuto statusu prispeje preferencia rovnováhy. Udržujte svoje kontakty s priateľmi aktívne, nezabúdajte najmä na tých, ktorých ste dlhšie nevideli. Vyhnite sa agresivite.

Streda 28.2.

Streda prináša so sebou vzpruhu, dynamiku a chuť jednať. Zamerajte sa na efektivitu, nebojte sa počítať zisky a straty. Odpútajte sa od zbytočného, zmierte sa so sebou. Budete obklopení množstvom informácií, preto sa snažte vybaviť čo najviac, potom vám veci pôjdu samé od seba. Dariť by sa vám malo na skúškach či pracovných pohovoroch. Všímajte si, čo sa okolo vás deje. Deň je prospešný i na náročnejšiu fyzickú prácu.

Štvrtok 1.3.

Dôraz na presnosť a rýchlosť obsadí tých, čo sa túžia nejakým spôsobom úspešne prezentovať. Hravo zvládnete pochopenie i tých náročnejších vecí či postupov. Vašu vynaliezavosť nič nezastavuje, jej hranice budú zmazané. Isté zmätky, nejasnosti, nepokoj a kritickejšie výroky môžete postrehnúť v citovej oblasti. Neberte si však nič z toho k srdcu.

Piatok 2.3.

Pri piatkových pokušeniach sa snažte maximálne ovládnuť svoje pudy. Prípadné chyby si priznajte a najmä sa z nich poučte. Sebareflexie nie je nikdy dosť Nerobte závažné rozhodnutia, deň zaznamenáva nárast psychického i emocionálneho napätia. Muži sú ústretovejší, zvyšuje sa aj ich potencia, ženy bohužiaľ viac podráždenejšie a neobjektívne. Deň je viac rizikový na deštrukčné chovanie, zvyšuje sa aj ohrozenie infarktom či mŕtvicou. Nehádajte sa.

Sobota 3.3.

Sobotné dopoludnie už prináša voľnejšiu atmosféru i rytmus. Menej jednajte, skôr sa sústreďte na zbieranie skúseností a analýzu toho, čo ste ešte neuskutočnili zo svojich predsavzatí. Poctiví buďte najmä k sebe. Popoludnie už prináša optimálnu pohodu, ktorá sa nevytratí ani s večerom.

Nedeľa 4.3

Pripravte sa na to, že nie všetci vám budú pritakávať a súhlasiť so všetkým, čo vyjadríte. Názory ľudí sa môžu líšiť a skúškam budú podrobované aj partnerstvá. Témou dňa je naplnenie. Preferujte vnútornú slobodu, spokojnosť, humor a radosť. Nesprávne využitá energia dňa prináša obmedzenia v sexe, vedie k bujarosti a k nekontrolovateľnému odlivu energie aj k strate kontroly nad svojim jednaním.

