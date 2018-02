Lunárny kalendár radí: Neponáhľajte sa, zvýšte pozornosť za volantom a pri cestovaní

Pondelok 19.2.

Pondelok sa ukáže ako výborný deň na stanovenia si cieľov, skvelý deň pre všetkých, ktorí sa rozhodli čosi zmeniť alebo rozseknúť vo svojom živote. Všetko vám pôjde od ruky a zrealizujete všetko potrebné. Vo vzťahovej oblasti sa budete vzájomne viac chápať, kompromisy tiež budete prijímať s ľahkosťou ducha.

Utorok 20.2.

V utorok vám pre zmenu môže zas padať všetko z rúk a nevyhnú sa vám ani zmätky. Príčinou je len váš vnútorný nepokoj. Zastavte sa a radšej si vytýčte presný cieľ, ktorý dnes chcete dosiahnuť, nenechajte sa ničím rozptyľovať. Harmonickí ľudia si utorok užijú. Robte si malé radosti, vyhraďte priestor len pre seba, prípadne sa vyberte na nákupy.

Streda 21.2.

Stred týždňa je hodnotiacim dňom, vhodný na rôzne kalkulácie a skúmanie všeobecne. Neponáhľajte sa, viac zvýšte pozornosť za volantom a pri cestovaní všeobecne. Niečo staré môže skončiť, aby uvoľnilo priestor novému. Sústreďte sa na cieľ, vyhnite sa prázdnym rečiam, klamstvám a zbytočným starostiam. Rozmýšľať o ťažkostiach znamená dobrovoľne ich brať na seba.

Štvrtok 22.2.

Podstatou štvrtka je radosť zo života. Smelo realizujte svoje plány, výborný deň aj na založenie firmy a všeobecné napredovanie. Energie celkovo prinášajú obrat, ktorý aj dokážete využiť ak nie ste rodený lenivec. Dokonca objavíte aj kľúč k improvizácii a svoje ukryté a netušené talenty

Piatok 23.2.

Obklopte sa blízkymi ľuďmi a chráňte si ich priazeň. Rešpektujte svoje pocity a nálady, pomôžu vám ľahšie dosiahnuť cieľ. Nenechajte sa vyprovokovať inými, ani oklamať či otravovať. Máte sa naučiť rozpoznávať lesť. Vodné znamenia to budú mať o čosi náročnejšie. Postačí sa však spoľahnúť na svoje pocity, potom sa ľahšie presadíte.

Sobota 24.2.

Deň prináša plnú náruč šťastia a s veľkou pravdepodobnosťou sa vydarí všetko, na čom vám záleží. Úspech však nečakajte, ak ste povrchní. Čo sa vám v sobotu vydarí, bude mať dlhé trvanie. Ľahko presadíte potrebné a optimálne je sústrediť sa na budovanie domova, nájsť si čas na rodinné rozhovory a spomienky na rôzne príhody. Zlepšujte rodinné vzťahy, neprejavujte negatívne emócie, doma nesmie v tento deň vzniknúť konflikt. Cudzí by vám však nemali do ničoho strkať nos.

Nedeľa 25.2.

Vzťahová nedeľa prináša rozvoj komunikácie a pozitívne nadväzovanie vzťahov. Týka sa to aj osamelých, ktorí ak využijú tento lunárny deň, tiež sa im črtá šanca na zoznámenie. Okrem toho sa môžete rýchlo naučiť čosi nové a aj si to dobre zapamätáte. Všetko, čo v nedeľu začnete, robte vedome, dotiahnite do konca a neprerušujte v polovici. Priveľmi sa však nezaťažujte, nedeľné tempo nech je prirodzené a bez zbytočného náhlenia sa.