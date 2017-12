Lunárny kalendár radí: Záver roka bude ovplyvnený vzdušným živlom. Komunikujte!

Pondelok 25.12.

Sviatočný pondelok bude ešte viac vľúdnejší, než Štedrá nedeľa. Jeho podstatou je radosť zo života a naplnenosť citov. To všetko rozhorí oheň spomienok a trochu vás posunie k duchovným témam. Spomienkam by sa nemali poddávať opustení ľudia. Namiesto toho treba vyvinúť aktivitu a uprednostniť spoločenské stretnutia so známymi s rovnakým údelom.

Utorok 26.12.

Utorkové ráno už nedá dýchať bezhraničným emočným náladám a postaví pred vás svižné dianie. Návštevy prekvapia istým pnutím a dávkou tvrdohlavosti, ktorým sa nenecháte zadláviť. Víťazí ten, kto má dostatok taktu, zhovievavosti a nič neberie smrteľne vážne. Rešpektujte svoje pocity a nálady, pomôžu vám dosiahnuť cieľ. Nenechajte sa zbytočne vyprovokovať, veď život je hra.

Streda 27.12.

Streda sa bude v práci pomalšie rozbiehať. Poobzerajte sa okolo seba poriadne otvorenými očami, úspech je na dosah, po sviatkoch však nemáte správny pracovný pohľad. Ak žijete plne v prítomnosti, ľahko sa dnes presadíte, preto na tento deň preložte riešenie všetkých sporných záležitostí. Choďte vyslovene za tým, čo je pre vás dôležité.

Štvrtok 28.12.

Plodný štvrtok prináša aj zimnú pohodu, v ktorej bude platiť, čo na srdci, to aj na jazyku. Úprimnosť a priamosť sa prejaví vo vašom jednaní aj v citovej sfére. Deň plný lásky vám pomôže nájsť cestu k ľuďom, s ktorými vám v poslednom čase viazla komunikácia. Vo vzťahoch mizne všednosť a rutina. Kto z vás sa chopí šance, určite nebude ľutovať.

Piatok 29.12.

Piatok so sebou prináša rast a je skvelý na prijatie nových názorov. Zavládne v ňom veľkorysosť, otvorenosť a tolerancia. Víťazí múdrosť nad rozumom s citmi, výsledkom je pokoj a posilnenie ducha. Buďte ústretoví k udobreniu sa. Záver roka by nemali ovládať negatívne emócie vo vás. Srdečné vzťahy sú založené na porozumení a zrelosti.

Sobota 30.12.

Sobota je plná rastu harmónie a súladu, ideálny deň na spečatenie vzťahov a svadby, prevláda v ňom porozumenie, dôvera, harmónia. Deň bude zahltený prípravami a rôznymi akciami. Kto sa vydal na cesty, nemusí byť v obavách obmedzení. Všetko pôjde plynulo.

Nedeľa 31.12

Záver roka bude ovplyvnený vzdušným živlom a to je otvorené komunikácii a podnecuje oheň zábavy. Napätie môže ukázať len v súvislosti so stratou odhadu a miery. Nemáte sa kam ponáhľať, odpútajte sa od zbytočností a radšej si užívajte zábavu ale bez miešania rôznych druhov alkoholu. Silvestrovská noc bude poriadne divoká, strážte si svoje hranice a za ne určite nechoďte.