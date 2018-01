Lunárny kalendár na tento týždeň: Ktorý deň je dňom odpustenia a lásky?

Pondelok 15.1.

Odstraňujte disharmóniu v sebe i okolo seba, deň dáva možnosť poznať a pochopiť cieľ života aj ho dosiahnuť. Pevné postoje, názory, strach zo zodpovednosti a väčšia vnútorná kritika môžu vplývať na udalosti dňa. Buďte zdržanliví, tak si udržíte odstup od stereotypných vzorcov myslenia a večer sa dostaví uvoľnenie, pomôže vám všetko pochopiť a zbaviť sa vnútornej emočnej ťarchy.U

Utorok 16.1.

Tento lunárny deň nebýva každý mesiac a je veľmi krátky. Analyzujte uplynulé obdobie, dokončite veci, splaťte dlhy. Nič nemeňte. Je to deň odpustenia a lásky. Vyhnite sa agresivite, nepríjemným znamením je popáliť sa. Nenechajte sa strhnúť k pomstychtivosti, inak sa vám vráti všetko, čo ste v poslednej dobe zasiali a to tak v dobrom, ako aj v zlom. Deň je spojený so srdcom a ak v ňom cítite smútok a žiaľ, znamená to, že nerobíte závery a neoslobodzujete sa od negatív.

Streda 17.1.

Nov oživí vaše nároky a ambície, odvážne vykročíte za svojimi novými cieľmi. Priaznivý deň pre nové nápady a impulzy pre zisk, spokojnosť. Vsaďte na intuíciu a uvedomte si, čo vám robí radosť. Získate nový pohľad na svet. Prípadné zmeny a nečakané udalosti sú upozornením na nutnosť opustiť starý spôsob úvah. Viac sa venujte sebe ako iným. Vyhnite sa kolektívnym činnostiam a zbytočným kontaktom s ľuďmi. Muži podľahnú nervozite, nechajte ich na pokoji. Ženy reagujú pohodovejšie. Alkohol účinkuje omnoho silnejšie než inokedy.

Štvrtok 18.1.

Štvrtok atmosféru uvoľní a presadí spoločenského ducha. Dobre sa budete cítiť medzí tými, s ktorými ste na rovnakej vlne. Uvažujte o nových nápadoch, vaše myšlienky by mali byť len užitočné. Jednajte na základe pocitov a vyselektujte všetko, čo vám škodí. Informáciu, ktorú dostanete, bude pre vás dôležitá po celý mesiac. Prehodnoťte čo potrebujete a čo už nie. Nezaškodí štedrosť, neľutujte nič, od čoho sa chcete oslobodiť. Pozor na zlosť.

Piatok 19.1.

Osloboďte sa od negatívnych emócií, kontrolujte svoje reakcie a kontakty. Deň môže byť naplnený provokáciami, vystríhajte sa čokoľvek zveličovať a preháňať. Akčnosť dňa lepšie využijete pozitívnym smerom - na aktívne rozhodnutia, reorganizácie, prípadne môžete vyhľadať aj pomoc. Nové sa ľahko uvádza do pohybu, k dispozícii je dostatok energie, elánu a kreativity.

Sobota 20.1.

Deň prináša energie rozporu, budete však bojovať len s túžbou čosi nové vidieť, zažiť, podniknúť a súperom vám bude lenivosť. Komunikujte, prijmite aj kritiku a premôžte lenivosť. Športové a spoločenské aktivity vám prinesú množstvo osožného a ak sa vyhnete samote, všetko padne na úrodnú pôdu. Neprijímajte riešenia, ktoré nie sú dobre premyslené.

Nedeľa 21.1

Pre vzťahy je nedeľa dňom kompromisov a vzájomného pochopenia sa. Dobrá i na zdarné cesty ale aj ako deň voľby medzi tými, čo človeku pomáhajú, alebo škodia. Najmä toto bude pre vás osožné ujasniť si v sebe. Konzumácia správnych potravín vám dodá zásoby energie na celý mesiac. Nevoľnosť a zvracanie v dni sú dôsledkom nevyužitia jeho energie, to môže pokračovať problémom s celým tráviacim traktom.

