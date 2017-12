Na pohreb malého dieťaťa kedysi nešla ani jeho matka. Prečo tak urobila, vás šokuje!

Batoľatá kedysi umierali oveľa častejšie ako dnes, v slovanskej kultúre však za nimi smútil málokto. Naši predkovia totiž verili, že dieťa ide po smrti rovno do neba. Nakoľko nebolo zaťažené hriechmi, stávalo sa anjelikom. Čo sa ale udialo predtým?

Zásterka na kvety

Dieťa obliekli do bielej košieľky. Batoľatám dali na hlavu čepček, dievčatkám venčeky, chlapcom na hruď alebo do rúk pierko. Niekde dostávali zásterku, aby mali do čoho zbierať kvety alebo ovocie na druhom svete. Vnútro truhličky skrášlili kytičkami, zelenými vetvičkami a stužkami.

Iba rodina

Dieťa často nepochovával kňaz, ale len kostolník. Nekonávalo sa pri ňom večerné modlenie, nikto pri ňom nebdel ako pri dospelom, málokedy malo kar.

Na pohrebe sa zúčastňovala len najbližšia rodina, niekde však neprišla ani matka. Dôvod? Bez nej by doma umierali ďalšie deti!

Smutná svadba

Na rozdiel od batoliat nešťastnú smrť mladých ľudí prežívali naše pramatky veľmi bolestne. Nakoľko ich dcéra, či syn, nezažili sobáš, pohreb mal niektoré znaky svadby. Sprievod niesol veniec, pierko, svadobný koláč a dokonca aj prstienky. Dievča malo v truhle rozpustené vlasy a na hlave partu, mládencovi dali pierko, prípadne aj prsteň. Družice a družbovia, ktorí kráčali za truhlou, boli oblečení ako na sobáš.

