Na Veľkú noc sa kedysi dievčatá pýšili počtom kúpačov. Prečo dnes vadí FEMINISTKÁM?

Korene šibačky a oblievačky musíme hľadať v pohanských časoch. Jar pre našich predkov vtedy znamenala zrodenie a symbol nového života. Na Veľký piatok sa muži a mládenci vyzliekli do pol pása a umývali sa v potoku, aby do novej etapy roka vstúpili očistení. Do riek vodili brodiť kone, vodou, ktorá podľa nich mala magickú silu, riadili príbytky.

Bez vody to stáročia nešlo. Foto: TASR

Pýšili sa kúpačmi

„Dotyk vŕbových prútikov, v marci a apríli plných sily a miazgy, mal na telá diev zasa presunúť plodivú silu prírody,“ vysvetľuje etnologička Zora Mintalová – Zubercová. Najmä feministické spolky dnes zdôrazňujú, že ide o prejav nadradenosti mužov voči ženám. No ešte pred polstoročím sa aj mestské slečny na korze na Veľkonočný pondelok nepýšili len novými šatami, ale aj počtom kúpačov.

Na horách dbajú na tradície. Tak si to želajú hostia. Foto: Marek Hajkovský

Ostane na ocot

„Ak to dnes niekto považuje za prejav násilia, nepozná tradície. Tie sa nemusia páčiť každému, ale drámu by som z toho určite nerobila,“ myslí si etnologička. Ak by žila pred sto rokmi, bola slobodná a žiaden mládenec by ju na Veľkú noc neprišiel obliať ani vyšibať korbáčom, znamenalo by to jediné: že ostane na ocot...